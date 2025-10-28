Her own words希慎分店新開幕 王牌系列升級 買兩件起享$299/件

香港內衣及運動服飾品牌Her own words，位於希慎分店最近遷至新址並開幕，並由即日起全線23間門市及網店推出限時優惠，購買兩件起享$299/件，包括SIGNATURE系列的升級新品：經典SB171無縫薄墊胸圍、創新SB886 5D人體工學彈力膠圈集中提升款，以及TP866 W形軟支撐薄墊無鋼圈胸圍，尺寸涵蓋70A至85D，確保不同身形的女性都能找到合身之選。

Her own words的SIGNATURE系列最近革新升級，系列使用超細纖維磨毛面料與一片式無縫側翼設計，確保平滑無痕、零壓力貼合。新設計不僅解決傳統內衣的痛點，更提供有鋼圈及無鋼圈兩種選擇，滿足不同需求。系列更融合品牌的經典輪廓與今季潮流元素，以深V低胸領口與前部鏤空設計，緊貼今年低胸潮流。 SIGNATURE系列共有3款主打產品：其中一款為面世十多年的經典王牌，另兩款則從經典基礎創新升級，注入尖端科技與時尚元素。

Her own words的SIGNATURE系列革新升級

SB171 SIGNATURE 皇牌無縫薄墊胸圍 SB171 SIGNATURE 皇牌無縫薄墊胸圍 這款推出逾10年的經典皇牌，結合隱藏式鋼圈咕𠱸包裹技術，幾乎感受不到鋼圈存在，帶來零壓迫的舒適，成功成為長期熱賣單品。3D 無縫包邊設計輕薄不壓迫，搭配一片式無縫側翼與隱藏式背扣，確保平滑無痕，襯托日常精緻穿搭。

SB886 SIGNATURE 5D 人體工學彈力膠圈 提升胸圍 新設計提供多樣鋼圈選擇，採用革命性5D人體工學彈力膠圈，摒棄傳統鋼圈，完美貼合胸型，提供極致舒適及支撐。加上超低圓弧低胸剪裁與提拉集中胸型設計，勾勒性感曲線，完美展現胸部線條。 SB886 SIGNATURE 5D 人體工學彈力膠圈 提升胸圍

TP866 SIGNATURE W 形軟支撐薄墊無鋼圈胸圍 TP866 SIGNATURE W 形軟支撐薄墊無鋼圈胸圍 從經典無鋼圈基礎革新，首款薄墊無鋼圈設計今年正式推出，為輕薄零壓力舒適增添全新選擇，無鋼圈設計加入W 形軟支撐技術，即使是無鋼圈亦能提供穩定承托，而花瓣形杯裡穩固胸部，有效防止外擴，締造自信輪廓。

HOW-EFFORTLESS 瑜伽及普拉提系列 買 2 件享 8 折 Her own words今季同時推出HOW-EFFORTLESS全新運動套裝，專為追求自由與優雅的現代女性而設。採用LYCRA ADAPTIV 四面高彈纖維，帶來卓越延展性與靈活適應性，貼合多元身形。親膚磨毛面料，觸感柔軟細膩，搭配乾爽透氣的裸感設計，適合瑜伽、普拉提或多樣化訓練。新設計以夢幻色調亮相，tone-on-tone的單色設計，詮釋低調奢華。