Her own words希慎分店新開幕 王牌系列升級 買兩件起享$299/件

香港內衣及運動服飾品牌Her own words，位於希慎分店最近遷至新址並開幕，並由即日起全線23間門市及網店推出限時優惠，購買兩件起享$299/件，包括SIGNATURE系列的升級新品：經典SB171無縫薄墊胸圍、創新SB886 5D人體工學彈力膠圈集中提升款，以及TP866 W形軟支撐薄墊無鋼圈胸圍，尺寸涵蓋70A至85D，確保不同身形的女性都能找到合身之選。
Her own words的SIGNATURE系列最近革新升級，系列使用超細纖維磨毛面料與一片式無縫側翼設計，確保平滑無痕、零壓力貼合。新設計不僅解決傳統內衣的痛點，更提供有鋼圈及無鋼圈兩種選擇，滿足不同需求。系列更融合品牌的經典輪廓與今季潮流元素，以深V低胸領口與前部鏤空設計，緊貼今年低胸潮流。
SIGNATURE系列共有3款主打產品：其中一款為面世十多年的經典王牌，另兩款則從經典基礎創新升級，注入尖端科技與時尚元素。
HOW-EFFORTLESS瑜伽及普拉提系列 買2件享8折
Her own words今季同時推出HOW-EFFORTLESS全新運動套裝，專為追求自由與優雅的現代女性而設。採用LYCRA ADAPTIV 四面高彈纖維，帶來卓越延展性與靈活適應性，貼合多元身形。親膚磨毛面料，觸感柔軟細膩，搭配乾爽透氣的裸感設計，適合瑜伽、普拉提或多樣化訓練。新設計以夢幻色調亮相，tone-on-tone的單色設計，詮釋低調奢華。
由即日起，全場正價運動產品買2件，即享8折優惠，除了HOW-EFFORTLESS全新運動套裝外，更包含多個人氣系列如HOW-STAYDRY及HOW-CONTROLLED的運動服裝。