HeSheEat全新造型麻糬梳乎厘班戟 特濃5.0牛乳軟雪糕芒果蜜柑芭菲

人氣甜品餐廳HeSheEat有新款注目甜品登場！必試全新造型的「士多啤梨、芒果麻糬梳乎厘班戟」、新口味「特濃5.0牛乳軟雪糕芒果蜜柑芭菲」、「提子番石榴刨冰」等，全部都賣相吸睛啱晒打卡！



今次新推焦點甜品首選「士多啤梨、芒果麻糬梳乎厘班戟」，造型有點似壽桃，軟糯麻糬皮包裹著大大份梳乎厘班戟，夾著新鮮的士多啤梨和芒果肉，咬下果香在口中擴散。日本牛乳刨冰新口味有「提子番石榴日本牛乳刨冰」，大大粒青提子味道鮮甜爽脆，刨冰放了芭樂茸、番石榴粒和脆米，刨冰上灑了青提及杏仁碎，頂層放上雲呢拿雪糕，另附上芭樂茸和楓樹糖漿，可淋上同吃，夏天吃清涼消暑。

熱話度爆燈的人氣甜品「北海道5.0牛乳軟雪糕」系列，新成員有「特濃5.0牛乳軟雪糕芒果蜜柑芭菲」，芒果粒甜中帶微酸，混和多汁的蜜柑、香脆的芝士餅與奶香味濃郁的軟雪糕，再伴以芒果茸和芝士奶蓋，味道層次豐富。春夏特飲以水果為主，菠蘿咖啡、草莓奶蓋、荔枝抹茶都充滿清新果香。

餐廳除了甜品，鹹食選擇也不少，春夏最適合食海鮮為主的蒜香牡蠣白酒牛油汁燴扁意粉、燒虎蝦帶子龍蝦汁燴扁意粉；想輕怡的不妨試牛油果雞肉墨西哥卷配香辣蒜茸蛋黃醬，或烤豬頸肉沙律配黑松露蜜糖汁。

