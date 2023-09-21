HeSheEat 10周年 旺角開新店 限定特濃5.0牛乳軟雪糕系列

HeSheEat開業10年，最近在旺角奶路臣街THE FOREST開設新店，並特別推出限定的特濃5.0牛奶軟雪糕系列，在牛角包內藏「便便」造型的軟雪糕；另一人氣皇牌芭菲搭配特濃5.0牛乳軟雪糕，帶來多種層次口感。

為慶祝旺角店開業，特別推出令人震撼的限定甜品——特濃5.0牛奶軟雪糕系列，當中首推經精心設計的「牛角包 x 特濃5.0牛乳軟雪糕」。牛角包內藏「便便」造型的軟雪糕，造型可愛，綿密細膩的牛乳軟雪糕口感豐厚，奶香味濃，比利時朱古力軟雪糕味道醇正，搭上金黃酥脆散發著誘人香氣的牛角包，酥脆外層與鬆軟內層形成強烈對比，鹹與甜的經典組合，讓甜品更濃郁更有層次。

人氣芭菲搭配特濃 5.0 牛乳軟雪糕

而另一焦點話題作則是餐廳人氣皇牌芭菲搭配上特濃5.0牛乳軟雪糕，今次一口氣推出「特濃5.0牛乳軟雪糕宇治抹茶芭菲」、「特濃5.0牛乳軟雪糕藍莓配芝士餅芭菲」、「特濃5.0牛乳軟雪糕朱古力芭菲」，以及「特濃5.0牛乳軟雪糕士多啤梨配芝士餅芭菲」4款口味。5.0牛乳軟雪糕奶香味濃郁，不同口味搭配不同的生果和漿汁，帶來多種層次口感，加上鮮艷奪目的賣相，絕對是打卡able！

HeSheEat更專設只供外賣的5.0牛乳軟雪糕筒，精緻可愛的「便便」雪糕造型，備有5.0特濃牛乳味、比利時朱古力味，以及牛乳搭朱古力的鴛鴦味。