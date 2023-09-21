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生活
2023-09-21 19:05:00

HeSheEat 10周年 旺角開新店 限定特濃5.0牛乳軟雪糕系列

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HeSheEat 10周年 旺角開新店 限定特濃5.0牛乳軟雪糕系列

HeSheEat 10周年 旺角開新店 限定特濃5.0牛乳軟雪糕系列

HeSheEat開業10年，最近在旺角奶路臣街THE FOREST開設新店，並特別推出限定的特濃5.0牛奶軟雪糕系列，在牛角包內藏「便便」造型的軟雪糕；另一人氣皇牌芭菲搭配特濃5.0牛乳軟雪糕，帶來多種層次口感。

新店以溫暖的木色系為主題，具備簡約日系休閒風格。

新店以溫暖的木色系為主題，具備簡約日系休閒風格。

旺角店限定甜品 特濃5.0牛奶軟雪糕系列

為慶祝旺角店開業，特別推出令人震撼的限定甜品——特濃5.0牛奶軟雪糕系列，當中首推經精心設計的「牛角包 x 特濃5.0牛乳軟雪糕」。牛角包內藏「便便」造型的軟雪糕，造型可愛，綿密細膩的牛乳軟雪糕口感豐厚，奶香味濃，比利時朱古力軟雪糕味道醇正，搭上金黃酥脆散發著誘人香氣的牛角包，酥脆外層與鬆軟內層形成強烈對比，鹹與甜的經典組合，讓甜品更濃郁更有層次。

牛角包x特濃比利時朱古力軟雪糕 牛角包x特濃牛乳軟雪糕

人氣芭菲搭配特濃5.0牛乳軟雪糕

而另一焦點話題作則是餐廳人氣皇牌芭菲搭配上特濃5.0牛乳軟雪糕，今次一口氣推出「特濃5.0牛乳軟雪糕宇治抹茶芭菲」、「特濃5.0牛乳軟雪糕藍莓配芝士餅芭菲」、「特濃5.0牛乳軟雪糕朱古力芭菲」，以及「特濃5.0牛乳軟雪糕士多啤梨配芝士餅芭菲」4款口味。5.0牛乳軟雪糕奶香味濃郁，不同口味搭配不同的生果和漿汁，帶來多種層次口感，加上鮮艷奪目的賣相，絕對是打卡able

HeSheEat更專設只供外賣的5.0牛乳軟雪糕筒，精緻可愛的「便便」雪糕造型，備有5.0特濃牛乳味、比利時朱古力味，以及牛乳搭朱古力的鴛鴦味。

特濃5.0牛乳軟雪糕士多啤梨配芝士餅芭菲 $68 特濃5.0牛乳軟雪糕宇治抹茶芭菲 $66 特濃5.0牛乳軟雪糕藍莓配芝士餅芭菲 $68 特濃5.0牛乳軟雪糕朱古力芭菲 $64 特濃5.0牛乳軟雪糕筒 $38

全新Fusion菜式

HeSheEat亦加入全新Fusion菜式，為各位帶來新鮮感，就如以鮮嫩牛肉配上蛋黃蟹子炒蛋的「月見燒牛肉丼」，適合一眾牛魔王；意粉新勢力就有「三文魚明太子忌廉扁意粉」和「海鮮冬蔭燴意粉」，前者融合日本和西方的風味，以扁意粉搭配香煎的三文魚和濃郁的明太子忌廉，鮮美豐富；後者則以泰式冬蔭公配上蝦、帶子、蜆等新鮮用料，煮出海鮮滋味。

月見燒牛肉丼_$158 香煎三文魚明太子忌廉燴扁意粉_$138 海鮮冬蔭忌廉燴扁意粉_$138
HeSheEat 旺角新店

HeSheEat 旺角新店

HeSheEat 旺角新店

地址 : 奶路臣街17The Forest地面G6號舖

電話 : 2328 6933

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