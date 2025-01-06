Hip-hop新貴Billy Choi 成就解鎖開演唱會

香港rapper Billy Choi(蔡承恩)，2020年與光頭幫合作爆紅hip-hop神曲《天水圍GangGang》，2023年憑《Sorry呢度係香港》奪得「未來音樂選」金獎，還有與COLLAR的Marf(邱彥筒)合作《分心》，令她成為近年最炙手可熱的rapper。

Billy Choi的作品旋律順暢自然易入腦，歌詞直率真摯，擅於捕捉平凡生活中的細膩情感，以句句入肉歌詞rap出今時今日的香港境況，講述屬於香港年輕人的故事，通通能觸動聽眾內心。Billy Choi的作品，令觀眾樂迷不斷進步，如歌曲《人定勝天》所講：「冇動力就要去叉一叉電/先唔會曇花一現/想做嘅實驗寫低100件/逐樣逐樣去實現。」；以至最新作品《海連茶樓》，他始終以一種「習慣變化無常會變到更強/儲夠力氣再上戰場。」都是令人積極向上的音樂作品。