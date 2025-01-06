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2025-01-06 19:00:00

Hip-hop新貴Billy Choi 成就解鎖開演唱會

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Hip-hop新貴Billy Choi 成就解鎖開演唱會

Hip-hop新貴Billy Choi 成就解鎖開演唱會

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香港rapper Billy Choi(蔡承恩)2020年與光頭幫合作爆紅hip-hop神曲《天水圍GangGang》，2023年憑《Sorry呢度係香港》奪得「未來音樂選」金獎，還有與COLLARMarf(邱彥筒)合作《分心》，令她成為近年最炙手可熱的rapper

Billy Choi的作品旋律順暢自然易入腦，歌詞直率真摯，擅於捕捉平凡生活中的細膩情感，以句句入肉歌詞rap出今時今日的香港境況，講述屬於香港年輕人的故事，通通能觸動聽眾內心。Billy Choi的作品，令觀眾樂迷不斷進步，如歌曲《人定勝天》所講：「冇動力就要去叉一叉電/先唔會曇花一現/想做嘅實驗寫低100/逐樣逐樣去實現。」；以至最新作品《海連茶樓》，他始終以一種「習慣變化無常會變到更強/儲夠力氣再上戰場。」都是令人積極向上的音樂作品。

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Rapper Billy Choi出道5年，今年舉行首個個人演唱會。 Billy Choi的歌詞道盡年輕人的鬱結，令他成為新一代的代言人。 《Sorry呢度係香港》、《天水圍GangGang》都是Billy Choi膾炙人口的金曲。 Billy Choi成就解鎖最終開個人演唱會。

Billy Choi將於315日在旺角麥花臣場館舉行《成就解鎖演唱會2025》，他說：「《成就解鎖》係我對自己音樂旅程的一次總結，它不單是一場音樂會，更是一次向所有支持我的朋友與樂迷shout-out 的機會。我希望藉此機會與大家分享我的故事，也希望能繼續用音樂鼓勵大家勇敢解鎖自己人生。」「解鎖」對Billy Choi來說是一場關於突破與成長的挑戰，每次的成就解鎖，都是下一個夢想的序幕。

《成就解鎖演唱會2025》將以嶄新的舞台設計和視覺效果，結集Billy Choi多首人氣作品，還將帶來多首未公開的新歌，並邀請多位特別嘉賓與他同台演出，為觀眾帶來多重驚喜。邀請一直支持他的樂迷「肩並肩」見證這場演出，同來辣㷫現場。

 

麥花臣節 x Billy Choi《成就解鎖演唱會2025》詳情：

日期：315(晚上8)

地點：旺角麥花臣場館

票價：$680 (企位)$580$480(坐位)

購票平台：www.tickets.cast-event.com/billychoiconcert

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