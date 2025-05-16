HIZERO潔地機掀起家居清潔新革命 對比測試完勝家用清潔工具

在現今香港生活節奏，家居清潔往往成為不少家庭的難題。從寵物毛髮到不小心灑落的咖啡粉、醬汁，甚至裝修留下的灰燼和盆栽翻倒的泥土，這些頑固污漬總是讓人頭痛不已。吸塵機、掃把、地拖、毛巾——傳統清潔工具各有短板，難以應對多樣化的清潔挑戰。為了驗證HIZERO F300潔地機的清潔實力，編輯模擬了家居常見的六種頑固污漬：灰燼（石灰粉、木糠）、濕土壤、液體（牛奶）、細小物（膠珠、咖啡粉）、黏性物質（茄汁）。這些污漬對傳統清潔工具來說，無疑是一場硬仗。

對比測試：傳統工具局限性大 易造成二次污染

掃把在測試灰燼中表現不佳。灰燼揚起細塵，且彌漫於空氣中，濕土壤和咖啡粉被推到角落，難以清理。地拖拖動茄汁時污漬四濺，留下痕跡；毛巾擦拭牛奶費時費力，來回沖洗毛巾多次。這些方法不僅低效，還容易造成二次污染，讓清潔變成一場惡夢。

HIZERO F300一機多用 徹底清潔各類污漬

相較之下，HIZERO F300以其獨特設計徹底解決了這些難題，其獨特的UltimateClean™仿生黏附清潔技術，搭配多功能高聚合物清潔滾筒和即時自我清潔功能，實時以淨水清潔地板，1分鐘內100次淨水沖洗，無需手洗、烘乾或除臭，就能高效吸乾污水、掃入固體垃圾，並清理灰塵毛髮，確保地板時刻光潔如新。無論是灰燼、濕土壤，還是液體、細小物和黏性物質，均一掃而淨。其清潔滾筒採用不易沾污材質，毛髮不纏繞，清潔後只需簡單沖水，污垢瞬間消失，無需像拖把或毛巾般反覆清洗。值得一提的是，F300配備的多功能清潔滾筒具有極強的吸水性，吸水率超過4.5倍。清潔過程中，液體垃圾被快速吸乾，地板乾爽潔淨，相比傳統絨布/ 纖維布滾筒更易清潔，且不會刮傷地板，同時避免傳統洗地機「髒拖頭拖全屋」問題。