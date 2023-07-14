HK Express乘客限定｜福岡來往長崎 高速巴士套票優惠價3500円 長崎夏季活動攻略！

福岡機場優惠｜HK Express乘客限定！福岡來往長崎 高速巴士套票優惠價3500円

很多人前往日本長崎旅遊時，都會選擇乘搭航班到福岡機場，再轉乘高速巴士到達長崎縣。由即日起至2023年10月28日，凡利用HK Express前往福岡機場的外國旅客，均可享用「福岡~長崎~佐世保~豪斯登堡」之間的高速巴士優惠計劃，以3500日圓(原價7340日圓)的優惠價格購買來往福岡至長崎之間的高速巴士乘車套票，以後去旅行更加方便划算！

福岡來往長崎 高速巴士優惠詳情 乘車套票共包含以下4張車票，每張車票可各使用1次。

1.福岡*⇔長崎 高速巴士票一張 2.長崎⇔佐世保 或 豪斯登堡高速巴士票一張 3.佐世保 或 豪斯登堡⇔福岡* 高速巴士票一張 4.佐世保⇔豪斯登堡普通路線巴士票一張



*福岡：博多巴士總站、西鐵天神高速巴士總站、福岡機場（國際航站和國內航站） *如分開購買上述4張門票，總金額為7,340円

購買優惠巴士套票步驟 步驟 1: 在出發前於 https://forms.office.com/r/Md3dVejfNC登記 步驟 2: 抵達福岡機場國際航站時，向巴士資訊櫃檯出示確認登記郵件。 步驟 3: 付款並開展您的福岡和長崎之旅

福岡機場優惠｜HK Express乘客限定！福岡來往長崎 高速巴士套票優惠價3500円

長崎夏季活動推介 豪斯登光河的Summer Festival 今個夏季,一場盛大的夏日慶典「光與運河的Summer Festival」將於豪斯登堡上演!當中的天燈表演及Summer Night煙花更是不可錯過的表演活動。以優雅的歐式酒店作背景，數之不盡的天燈於夏日夜空中飛舞，連運河水面也閃爍著橙色光芒，場面美得讓人屏息。夏天不可缺少的煙花大會「Summer Night煙花」亦會於7月及8月舉行，15分鐘的煙花表演將燃放2000發煙花，為盛夏夜空添上絢爛色彩。 豪斯登堡

地址 : 長崎縣佐世保市豪斯登堡町1-1

交通 :由JR豪斯登堡站步行約5分鐘

網址 : https://chinese01.huistenbosch.co.jp/event/summer/

送靈節(精霊流し) 送靈節(精霊流し)是每年8月15日於長崎市內所舉行的傳統活動，目的是為祭祀往生者的靈魂。其特色是手製的精靈船遊行於大街上，寓意把故人的靈魂送往極樂淨土。各家建造的船大小各異。材料主要是竹、板及稻草，長而突出的船頭上標有家紋、家名及町名,並會根據先人的愛好進行裝飾，因此每首精靈船均各有其特色。祭典當日，到了黃昏時分，街上的鐘聲、叫喊及鞭炮聲等便會響起，遊行隊伍一直持續到約晚上9時。



送靈節(精霊流し)

舉行日期 : 每年8月15日

地點 : 長崎縣長崎市內中心部一帶(主路線:思案橋~縣廳坂~大波止)

交通 :於長崎站前乘路面電車「崇福寺」方向,約12分鐘於思案橋下車