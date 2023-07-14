HK Express乘客限定｜福岡來往長崎 高速巴士套票優惠價3500円 長崎夏季活動攻略！

很多人前往日本長崎旅遊時，都會選擇乘搭航班到福岡機場，再轉乘高速巴士到達長崎縣。由即日起至2023年10月28日，凡利用HK Express前往福岡機場的外國旅客，均可享用「福岡~長崎~佐世保~豪斯登堡」之間的高速巴士優惠計劃，以3500日圓(原價7340日圓)的優惠價格購買來往福岡至長崎之間的高速巴士乘車套票，以後去旅行更加方便划算！
福岡來往長崎 高速巴士優惠詳情
乘車套票共包含以下4張車票，每張車票可各使用1次。
1.福岡*⇔長崎 高速巴士票一張
2.長崎⇔佐世保 或 豪斯登堡高速巴士票一張
3.佐世保 或 豪斯登堡⇔福岡* 高速巴士票一張
4.佐世保⇔豪斯登堡普通路線巴士票一張
*福岡：博多巴士總站、西鐵天神高速巴士總站、福岡機場（國際航站和國內航站）
*如分開購買上述4張門票，總金額為7,340円
購買優惠巴士套票步驟
步驟 1: 在出發前於 https://forms.office.com/r/Md3dVejfNC登記
步驟 2: 抵達福岡機場國際航站時，向巴士資訊櫃檯出示確認登記郵件。
步驟 3: 付款並開展您的福岡和長崎之旅
長崎夏季活動推介
豪斯登光河的Summer Festival
今個夏季,一場盛大的夏日慶典「光與運河的Summer Festival」將於豪斯登堡上演!當中的天燈表演及Summer Night煙花更是不可錯過的表演活動。以優雅的歐式酒店作背景，數之不盡的天燈於夏日夜空中飛舞，連運河水面也閃爍著橙色光芒，場面美得讓人屏息。夏天不可缺少的煙花大會「Summer Night煙花」亦會於7月及8月舉行，15分鐘的煙花表演將燃放2000發煙花，為盛夏夜空添上絢爛色彩。
豪斯登堡
地址 : 長崎縣佐世保市豪斯登堡町1-1
交通 :由JR豪斯登堡站步行約5分鐘
網址 : https://chinese01.huistenbosch.co.jp/event/summer/
送靈節(精霊流し)
送靈節(精霊流し)是每年8月15日於長崎市內所舉行的傳統活動，目的是為祭祀往生者的靈魂。其特色是手製的精靈船遊行於大街上，寓意把故人的靈魂送往極樂淨土。各家建造的船大小各異。材料主要是竹、板及稻草，長而突出的船頭上標有家紋、家名及町名,並會根據先人的愛好進行裝飾，因此每首精靈船均各有其特色。祭典當日，到了黃昏時分，街上的鐘聲、叫喊及鞭炮聲等便會響起，遊行隊伍一直持續到約晚上9時。
送靈節(精霊流し)
舉行日期 : 每年8月15日
地點 : 長崎縣長崎市內中心部一帶(主路線:思案橋~縣廳坂~大波止)
交通 :於長崎站前乘路面電車「崇福寺」方向,約12分鐘於思案橋下車
江迎千燈籠祭
每年8 月 23 日及 24 日於長崎縣佐世保市舉行的祭典，已經有大約 500 年歷史。其亮點是由3,500個燈籠組成，約25米高的燈籠塔，其高度更堪稱日本第一。祭典期間，大街上有約1萬個燈籠作裝飾，入夜後燈光亮起，令氣氛更加夢幻。水掛地藏祭 (水掛け地蔵まつり) 亦會同時舉行。小孩子們將水灑在放置於神龕上的地藏雕像上，然後落力地將神龕抬到大街上，以祈求無病息災。
江迎千燈籠祭
舉行日期 : 2023年8月23日及8月24日
地點 : 長崎縣佐世保市江迎町
交通: 巴士: 於佐世保站前 乘平戶方向巴士,約1小時、於「江迎バスセンター」下車即達
電車 : 松浦鐵道「江迎鹿町」站下車、徒步約3分鐘