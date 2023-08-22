HK Express免費機票｜HK Express免費派逾2.4萬張$0機票 香港出發飛日、韓、台、泰【內附日期及領取方法】

HK Express宣布，將於8月29日推出$0機票優惠，是次活動共送出24,820張由香港出發往日本、韓國、台灣、泰國等地的機票，共有19條航綫選擇。機票以先到先得形式送出。大家記得mark實日子及時間了！

HK Express免費派逾2.4萬張$0機票 香港出發飛日、韓、台、泰

HK Express即將於8月29日（星期二）上午10時半起開始$0機票優惠，今次活動將送出共24,820張香港出發飛往亞洲的免費來回機票，共有19條航綫選擇，目的地包括東京（成田）、東京（羽田）、大阪（關西）、福岡、名古屋、高松、鹿兒島、沖繩、首爾（仁川）、釜山、濟州、曼谷、布吉、清邁、峴港、芽莊、臺北、台中及高雄的來回機票。所有免費機票均由香港國際機場「飛遇世界大賞」機票禮遇活動贊助，當成功預訂免費機票後，將會收到由HK Express發送的行程確認郵件。

HK Express 免費派逾 2.4 萬張 $0 機票｜ 未包括稅款及附加費 活動的旅游期限為2023年9月16日至2024年6月30日，並需於2024年6月30日完成旅程，注意$0機票未包括稅款及附加費，參加者須自付行李費及附加費。免費機票的出發地或目的地皆不可更改，如果預訂後需更改日期或時間嗎，每位旅客需要就每次重新更改旅遊日期/時間支付每航段$580的費用，並視乎機位情況而定。