熱門搜尋:
電腦節 好去處 銀色債券 恒大 網上熱話 親海駅II 凱柏峰II COLLAR MIRROR C觀點 免費機票 港元定存 日本旅遊 Ray Online 零售復常系列 二手樓 限時優惠 國際專題 BNO 食譜 消暑方法 減肥 日圓匯率 2023香港小姐競選 鬼節
返回
生活
2023-08-22 16:47:57

HK Express免費機票｜HK Express免費派逾2.4萬張$0機票 香港出發飛日、韓、台、泰【內附日期及領取方法】

分享：
HK Express免費機票｜HK Express免費派逾2.4萬張$0機票 香港出發飛日、韓、台、泰【內附日期及領取方法】

HK Express免費機票｜HK Express免費派逾2.4萬張$0機票 香港出發飛日、韓、台、泰【內附日期及領取方法】

HK Express宣布，將於829日推出$0機票優惠，是次活動共送出24,820張由香港出發往日本、韓國、台灣、泰國等地的機票，共有19條航綫選擇。機票以先到先得形式送出。大家記得mark實日子及時間了！

HK Express免費派逾2.4萬張$0機票 香港出發飛日、韓、台、泰

HK Express免費派逾2.4萬張$0機票 香港出發飛日、韓、台、泰

HK Express即將於829日（星期二）上午10時半起開始$0機票優惠，今次活動將送出共24,820張香港出發飛往亞洲的免費來回機票，共有19條航綫選擇，目的地包括東京（成田）、東京（羽田）、大阪（關西）、福岡、名古屋、高松、鹿兒島、沖繩、首爾（仁川）、釜山、濟州、曼谷、布吉、清邁、峴港、芽莊、臺北、台中及高雄的來回機票。所有免費機票均由香港國際機場「飛遇世界大賞」機票禮遇活動贊助，當成功預訂免費機票後，將會收到由HK Express發送的行程確認郵件。

HK Express免費派逾2.4萬張$0機票 香港出發飛日、韓、台、泰 HK Express免費派逾2.4萬張$0機票 香港出發飛日、韓、台、泰 HK Express免費派逾2.4萬張$0機票 香港出發飛日、韓、台、泰 HK Express免費派逾2.4萬張$0機票 香港出發飛日、韓、台、泰

HK Express免費派逾2.4萬張$0機票｜未包括稅款及附加費

活動的旅游期限為2023916日至2024630日，並需於2024630日完成旅程，注意$0機票未包括稅款及附加費，參加者須自付行李費及附加費。免費機票的出發地或目的地皆不可更改，如果預訂後需更改日期或時間嗎，每位旅客需要就每次重新更改旅遊日期/時間支付每航段$580的費用，並視乎機位情況而定。

HK Express免費派逾2.4萬張$0機票 香港出發飛日、韓、台、泰 HK Express免費派逾2.4萬張$0機票 香港出發飛日、韓、台、泰 HK Express免費派逾2.4萬張$0機票 香港出發飛日、韓、台、泰 HK Express免費派逾2.4萬張$0機票 香港出發飛日、韓、台、泰 HK Express免費派逾2.4萬張$0機票 香港出發飛日、韓、台、泰 HK Express免費派逾2.4萬張$0機票 香港出發飛日、韓、台、泰

HK Express免費派逾2.4萬張$0機票｜參加資格

有興趣參加人士，記得在開搶機票前準備好所需資料。

．持有有效的旅遊證件

．持有有效的電郵地址

．持有有效的中國內地電話號碼

．在預訂時已年滿12

．沒有在香港快運舉辦的日本或香港機票禮遇活動中，成功贏取或預訂機票

來源：https://www.hkexpress.com/zh-cn/promos/cn-wow-precampaign/

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受