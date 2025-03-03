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2025-03-03 14:55:00

HK Express全新小松航線4.24開通 限時優惠機票$208起/每周三班次

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HK Express全新小松航線4.24開通 限時優惠機票$208起

全新小松航線4.24開通

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HK Express香港快運開通直飛日本北陸小松航線，香港旅客到北陸地區，探索金澤、富山等城市更方便！ 424日起將開通香港唯一直飛日本石川縣小松機場的全新航線，每週三班往返航班，僅需四小時即可直達小松，即睇詳請。

4.24小松航線啟航

以後想到日本北陸地區旅行，無需再經東京轉乘新幹線，輕鬆暢遊金澤、富山、加賀、福井等城市。旅客更可選擇「Open Jaw」方式安排行程，自由組合配搭於附近的名古屋進出小松，一次玩轉多個地區景點，行程安排更靈活多變。

航班 航線 出發時間 到達時間 班次
UO802 香港（HKG）→ 小松（KMQ） 14:00 19:00 逢星期一、四、六
UO803 小松（KMQ）→ 香港（HKG） 19:45 23:00 逢星期一、四、六
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HK Express全新小松航線4.24開通 限時優惠機票$208起

全新小松航線4.24開通

限時優惠

為慶祝小松航線開通，香港快運特別推出限時優惠，小松及名古屋「經濟飛」單程票價低至港幣208元，連一件隨身物品及一件登機行李。立即預訂，不要錯過探索日本北陸魅力的機會！

預訂日期：3314:00 - 3423:45

旅遊日期：

小松：2025424日至1025

名古屋：2025310日至1025

立即預訂：香港快運官網

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