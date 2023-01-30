HK Express國泰取消2月至3月部分來往日本航班【內附航班詳情+退票安排】

鑑於日本當局繼續限制航空公司營運由香港前往日本之航班班次，HK Express及國泰航空宣佈，取消2月至3月部分來往日本航班。

HK Express指受到日本限制航班影響，每週只能營運74班航班前往日本，將會取消下列由2023年2月17日至3月2日往來日本的航班（包括日本出發回程的航班）。

∙退款範圍只適用於航班相關之費用（已購買之寄艙行李限額、座位、機艙餐飲，以及U-First優先服務）

如旅客於香港機場管理局發起的「COVID-19疫苗接種免費機票大抽獎」活動中贏取了機票禮券獎品，並經已用作兌換於2023年2月17日至2023年3月2日期間出發之航班機票，將可獲提供下列選擇：

∙退款範圍包括航班相關之費用（已購買之寄艙行李限額、座位、機艙餐飲，以及U-First優先服務）

因航班取消而受影響之旅客將會收到電子郵件和短訊通知，並會獲提供下列選項：

而國泰航空表示，由於每週只能營運72班航班前往日本，必須取消以下由2023年2月3日至3月2日往返香港及日本的航班。

對於受航班取消影響的旅客，國泰會安排原定往來東京、大阪及福岡的顧客乘搭其他航班；而往來名古屋的顧客將會改為乘搭大阪的航班。另外，往來札幌的航班將如期運作。國泰已開始為所有受影響的顧客重新預訂其他航班，旅客將收到載有新航班詳情的電郵，也可以在自助訂位管理服務查閱相關資訊。

若直接透過國泰航空訂票，可透過電郵的連結重新預訂或辧理退款。若透過第三方或旅行社訂票，請直接聯絡旅行社安排更改。