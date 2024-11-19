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2024-11-19 11:59:42

HK Express學生優惠 「經濟飛」單程機票$88起 19個航點 東京/福岡/台北/首爾都有！

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HK Express學生優惠 「經濟飛」單程機票$88起 19個航點 東京/福岡/台北/首爾都有！

HK Express學生優惠 「經濟飛」單程機票$88起 19個航點 東京/福岡/台北/首爾都有！

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HK Express香港快運突發推出「Winter Break齊齊飛」限時學生優惠，由即日起至2024年11月21日，19個航點包括東京、福岡、台北、首爾等「經濟飛」單程機票低至$88起，包括一件隨身物品及一件登機行李，學生窮遊必搶！

HK Express推出限時學生優惠

今次優惠特別為學生而設！只要至少有一位旅客符合大專院校學生資格，並預訂最少兩人或以上的機票，即可以低至港幣88元*心動價購買「經濟飛」單程機票，優惠涵蓋多達19個精彩亞洲航點，非常吸引，一於趁Winter Break去旅行！
合資格大學生可於2024年11月19日（上午10:00）至21日（晚上11:45）期間透過香港快運指定活動網站預訂航班，並於2024年12月1日至2025年6月30日** 期間出發，即可享此特別優惠，不限訂購次數。此外，顧客於2024年11月19日至21日期間，首次通過此連結登記成為國泰會員的用戶，將獲得800「亞洲萬里通」迎新里數。若在90天內完成任何賺取或兌換里數的交易，可額外獲得1,200里數。名額有限，先到先得。了解更多預訂詳情、指定大專院校名單及條款和細則，請瀏覽此網站

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航點

『經濟飛』

單程票價低至

『隨心飛』

單程票價低至

北京（大興）、三亞、台北、花蓮^、曼谷（廊曼）、

檳城^、峴港、富國島^

港幣88*/

港幣238*/

高松、福岡、沖繩、仙台^、廣島、靜岡^、首爾、濟州、釜山

港幣108*/

港幣258*/

東京（羽田、成田）

港幣208*/

港幣408*/

 *是次優惠只適用於指定活動網站，並不適用於香港快運手機應用程式或微信小程序。優惠數量有限，受有關條款及細則約束，詳情請按此(link)。只適用於預訂由香港出發的機票（不包括單程行程），票價不包括相關稅項及附加費，旅客人數必須為二人或以上。實際結算金額可隨匯率而變動，以系統顯示為準。
^營運須經監管部門批准。
**不適用於指定日期。

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