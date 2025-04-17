HK Express復活節感謝祭 10大新航點單程低至$68！仙台/靜岡/宮古/芽莊

HK Express香港快運航空推出限時復活節優惠，10大新航點單程票價低至$68，來回連稅只需$862起，日本韓國全新航點都有優惠，即睇詳情！

HK Express香港快運航空推出限時復活節優惠，10大新航點單程票價低至$68，來回連稅只需$862起，日本韓國全新航點都有優惠，即睇詳情！

HK Express復活節優惠由即日起至4月21日23:45，登入香港快運官網或使用手機應用程式預訂指定航點機票，即享優惠！10個全新航點包括石垣、宮古（下地島）、小松、仙台、靜岡、芽莊、義烏、常州、大邱及清州。

「輕便飛」(包括一件隨身物品)單程票價為$68起，而「經濟飛」(包括一件隨身物品及一件登機行李)單程票價為$98起，官網顯示，芽莊最低來回連稅只需$862起。