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2025-04-17 11:29:14

HK Express復活節感謝祭 10大新航點單程低至$68！仙台/靜岡/宮古/芽莊

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HK Express復活節感謝祭 10大新航點單程低至$68！仙台/靜岡/宮古/芽莊

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HK Express香港快運航空推出限時復活節優惠，10大新航點單程票價低至$68，來回連稅只需$862，日本韓國全新航點都有優惠，即睇詳情！

HK Express香港快運航空推出限時復活節優惠，10大新航點單程票價低至$68，來回連稅只需$862起，日本韓國全新航點都有優惠，即睇詳情！

HK Express復活節優惠由即日起至4月21日23:45，登入香港快運官網或使用手機應用程式預訂指定航點機票，即享優惠！10個全新航點包括石垣、宮古（下地島）、小松、仙台、靜岡、芽莊、義烏、常州、大邱及清州。

「輕便飛」(包括一件隨身物品)單程票價為$68起，而「經濟飛」(包括一件隨身物品及一件登機行李)單程票價為$98起，官網顯示，芽莊最低來回連稅只需$862起。

立即預約：請按此

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官網顯示，芽莊最低來回連稅只需$862起。

預訂日期：即時至2025421日（23:45

旅遊日期： 2025425日至1025

以下航點除外

義烏︰2025529日至1025

常州︰2025523日至1025

宫古(下地岛)2025627日至1024

大邱︰202566日至1024

清州︰202565日至1025

限時早鳥優惠 火速訂位 | am730母親節溫馨晚宴 $5000福袋等你拎!

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