HK EXPRESS推加強版「海天快運通」 一站式買車船機票 最快45分鐘穿梭珠港 行李直達最終點

香港快運宣布由即日起，與珠江客運有限公司（CKS）及港珠澳大橋穿梭巴士（香港）合作，進一步擴展「海天快運通」服務。乘客可輕鬆一站式購買車票/船票及機票，從珠海口岸來往香港國際機場，無縫接駁至香港快運，過程輕鬆方便，盡情遊歷不同國家。
一次處理登機及行李托運手續
以往在珠海到香港機場需辦理多次入境手續，過程麻煩複雜。現時旅客可在港珠澳大橋珠海口岸辦理登機及行李托運手續，一次過領取所有登機證、 船票及車票，然後直接接駁香港國際機場，車程最快只需45分鐘。全程無需再辦理入境、清關及登機手續便能輕鬆抵達香港機場客運大樓，搭乘香港快運航班前往目的地。
現購買海天快運通產品的旅客無需額外繳付快船或海天中轉大樓客車的行李寄艙費用，行李會直接托運至最終目的地。如果錯過接駁航班、快船或跨境巴士，將保證自動接駁至下一個航程。
服務涵蓋多個大灣區城市
加強版的海天快運通不但涵蓋現時6個營運的香港口岸，更進一步擴展至珠海口岸，覆蓋大灣區5個主要城市如珠海、廣州、深圳、中山及東莞等地方，方便大灣區各城市的旅客透過香港快運經香港國際機場往來亞洲各大航點。
海天快運通套票可在香港快運官方網頁、手機應用程式或微信小程式有售，詳情請參閱香港快運的官方網頁。