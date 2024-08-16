HK Express推長者機票優惠 日韓泰18大航點單程$6起 送U-First+免費揀位

老友記請注意！HK Express推出長者限定機票優惠，60歲或以上長者預訂日韓泰等18大航點機票，單程最平$6起。更送U-First優先及免費揀位，即睇詳情！

HK Express推出「樂遊機票優惠」，年滿60歲或以上之香港或澳門居民，可以低至$6購買中日韓泰越等18個航點機票！更免費加送U-First優先服務及選擇標準座位，惟票價只包一件隨身物品，手提行李需額外加購。

如何購買「樂遊機票優惠」機票：

步驟 1︰於本活動網站揀選出發地、目的地、出發日期／回程日期進行航班搜尋。

步驟 2︰選擇你想乘搭的航班和時間後，按『繼續』以填寫你的個人資料。

步驟 3︰請確保你的個人資料與旅遊證件一致，並於航班出發日期或之前已年滿60歲。

步驟 4︰選擇你所需要的附加項目（如寄艙行李、機上餐點等），並以信用卡／銀聯卡／支付寶／微信支付進行付款。