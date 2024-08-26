HK Express機票優惠｜飛日本「買去程送回程」 大阪/高松 二人同行＋包32KG行李

HK Express又有限時機票優惠，由即日起至2024年8月27日（23:59），在官網買機票可享「買去程送回程」優惠，二人同行飛大阪或高松，回來連稅$1727起，價錢已包括32KG行李及免費揀位，正計劃去日本旅遊的話一於把握機會！

HK Express「買去程送回程」限定 大阪/高松機票優惠

HK Express早前推出過首爾、濟州、釜山「買去程，送回程」優惠，今次優惠輪到大阪同高松，二人或以上同行，只要在HK Express官網購買大阪或高松「無憂飛」去程機票，就可以免費預訂「無憂飛」回程機票！