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2024-08-26 15:24:24

HK Express機票優惠｜飛日本「買去程送回程」 大阪/高松 二人同行＋包32KG行李

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HK Express機票優惠｜飛日本「買去程送回程」 大阪/高松 二人同行＋包32KG行李

HK Express機票優惠｜飛日本「買去程送回程」 大阪/高松 二人同行＋包32KG行李

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HK Express又有限時機票優惠，由即日起至2024年8月27日（23:59），在官網買機票可享「買去程送回程」優惠，二人同行飛大阪或高松，回來連稅$1727起，價錢已包括32KG行李及免費揀位，正計劃去日本旅遊的話一於把握機會！

HK Express「買去程送回程」限定 大阪/高松機票優惠

HK Express早前推出過首爾、濟州、釜山「買去程，送回程」優惠，今次優惠輪到大阪同高松，二人或以上同行，只要在HK Express官網購買大阪或高松「無憂飛」去程機票，就可以免費預訂「無憂飛」回程機票！

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立即免費回程機票預訂方法

1. 選擇來回機票，及於指定旅遊日期及目的地內的航班 ，同時旅客人數必須為二人或以上（嬰兒除外）

2.當選擇去程航班後，尋找標示票價為 0 *的「無憂飛」回程機票。 （機位數量有限並不一定適用於所有航班或日子）

3. 按照餘下指示添加所需的附加服務並進行付款。優惠只適用於來回機票。免費回程機票優惠僅適用於經指定網站預訂的訂單。

『無憂飛』包括一件隨身物品、一件登機行李、一件32KG寄艙行李及標準座位選擇。
預訂日期：即時至2024年8月27日（23:59）
旅遊日期：2024年9月1日至2024年10月31日
HK Express官網