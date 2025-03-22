HK Express直飛石川縣小松機場4月24日首航！ 北陸三縣食買玩全攻略

終於都不用再於東京、大阪奔波轉乘新幹線前往日本北陸地區，由香港快運（HK Express）營運、香港至石川縣小松機場的唯一直航航線將於4月24日首航，只需4小時便能直達北陸石川、富山及福井地區，同時在24年3月連接東京與金沢的北陸新幹線延伸至福井縣的敦賀站，,大大縮短了從東京、大阪、名古屋前往北陸的交通時間（約需2-2.5小時），不但遊覽北陸一帶更輕鬆，就連到岐阜白川鄉及飛驒高山老街也變得更方便。今次整理了北陸三縣的食買玩資訊，大家趁有新航線即到北陸自由行玩個夠！

北陸小京都打卡之旅 百年城下町石川縣金澤 相信金澤一定是最為人所熟悉的北陸城市，位於石川縣的金澤市擁有兼六園、金沢城公園、茶屋街、金澤21世紀美術館 等名勝，整座城市將現代與日式傳統建築物、歷史街景及自然美景完美結合，讓人流連忘返。作為北陸地區最繁華的城市，這裡有很多不遜於東京、大阪的打卡景點：以日本傳統裝飾繩結工藝為主題的自遊花人水引美術館、壯觀如劇場的石川縣立圖書特，值得留意當地的殿堂級金澤21世紀美術館，將於2027年5月起閉館11個月進行大規模整修工程，想去打卡就要把握翻新前的最後機會！

現實版侏羅繩恐龍王國 福井縣嘗盡豐富海產 因為越前蟹讓福井縣在年末入冬後至年初進入旅遊旺季，但其實福井縣在蟹季以外，也有很多特別適合親子遊的景點值得推介。以「 恐龍王國 」作賣點的福井縣，在玄關口的JR福井站已放置了6座能夠模仿恐龍動作與發出咆哮聲的恐龍模型，站內的觀光交流中心露天平台，更可以AR技術與恐龍實境互動合照。從福井市乘越前鐵路的恐龍火車前往勝山市，這個恐龍都市真的有如現實版的侏羅紀世界：展出了數以萬計的標本及50具恐龍骨骼的福井縣立恐龍博物館、勝山恐龍森林、勝山恐龍公園以及Dokidoki恐龍發掘樂園等，多樣性的恐龍主題體驗活動及住宿設施，小朋友放電一流！

富山縣絕景寶庫 春限定立山黑部大雪谷 北陸三縣中的富山縣堪稱當地的絕景寶庫：東邊有連綿的立山山脈及立山黑部阿爾卑斯山脈路線、北臨富山灣、西南部可看世界遺產五箇山，擁有豐饒自然景觀。被稱為日本最後秘境的立山黑部，與富士山和白山並列為日本三大神山，每年四月春限定的雪谷奇景「立山黑部大雪谷」，遊客可漫步於高聳入雲的雪壁之間，感受日本阿爾卑斯山的震撼美景。由於候暖化讓富山縣立山黑部的大雪谷雪壁愈來愈矮，今年日本破紀錄的降雪量，終於讓連年低見的雪牆或許有望重回20米的最高水平。

【香港快運HK Express】 直航香港 ⇄ 小松航班資訊

【香港快運HK Express】 直航香港 ⇄ 小松航班資訊。（am730製圖）