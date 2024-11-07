HK Express與順豐合作推行李送遞服務 專人收件直送機場/預訂享9折/價格一覽

香港快運航空HK Express與順豐合作推出行李送遞服務，去玩可以解放雙手，不用再拖行李，現預約更可享9折優惠，體驗「盡情去飛」的旅遊樂趣，即睇內文。
HK Express近日宣布與順豐速運合作，推出全新的行李送遞服務，旨在為旅客提供更便捷的出行體驗。這項服務讓旅客在家中或指定地點由專人收件，行李直接送往機場等候領取，讓旅客無需擔心行李的搬運問題。而抵達香港的旅客，亦可輕鬆預約此項服務，在香港國際機場的行李寄存及運送櫃檯託運行李，順豐香港將會把行李安全送達指定地點。
機場行李送遞服務全年無休，覆蓋港九新界大部分地區，大大提升旅客的出行便利性，旅客將能夠更加輕鬆地享受旅行的樂趣，無需再為行李的搬運而煩惱！
根據順豐香港官網顯示，行李送遞服務收費為首件行李$180，其後每件$120。現首次預訂可使用香港快運優惠碼，即享高達9折優惠。
機場往市區：
- 在順豐香港服務網站完成線上預約。
- 於指定截單時間前到達香港國際機場一號客運大樓抵港層第五層的行李寄存及運送櫃檯託運行李。
- 順豐香港將行李送到指定目的地。
市區往機場：
- 在順豐香港服務網站完成線上預約。
- 順豐香港於顧客指定地點上門收取行李。
- 於香港國際機場一號客運大樓抵港層第五層的行李寄存及送遞櫃檯取回行李。
機場往市區行李送遞服務每日截單時間（當地時間）
|截單時間
|最晚送達時間
|07:30
|14:00
|11:00
|17:30
|15:30
|22:00
客戶需於截單時間前託運行李。如客戶於下午3時30分後才到達香港國際機場「行李寄存及送遞」櫃檯，行李只能於翌日（上午7時30分）指定時間派送，並會收取額外寄存費。
市區往機場行李送遞服務每日上門收件時間（當地時間）
|抵達收件點時間
|行李最晚到達機場時間
|行李寄存免費時間至
|09:00-11:00
|16:00
|18:00
|11:01-15:00
|20:00
|22:00
|15:01-17:00
|22:00
|00:00
|17:01-21:00
|次日 06:30
|次日 08:30
如客戶沒有在免費寄存時間內領取行李，將會收取額外寄存費
行李寄存及送遞櫃檯
位置: 香港國際機場一號客運大樓抵港層第五層接機大堂A（非禁區）
開放時間: 05:30-01:30