HK Express與順豐合作推行李送遞服務 專人收件直送機場/預訂享9折/價格一覽

香港快運航空HK Express與順豐合作推出行李送遞服務，去玩可以解放雙手，不用再拖行李，現預約更可享9折優惠，體驗「盡情去飛」的旅遊樂趣，即睇內文。

HK Express近日宣布與順豐速運合作，推出全新的行李送遞服務，旨在為旅客提供更便捷的出行體驗。這項服務讓旅客在家中或指定地點由專人收件，行李直接送往機場等候領取，讓旅客無需擔心行李的搬運問題。而抵達香港的旅客，亦可輕鬆預約此項服務，在香港國際機場的行李寄存及運送櫃檯託運行李，順豐香港將會把行李安全送達指定地點。

機場行李送遞服務全年無休，覆蓋港九新界大部分地區，大大提升旅客的出行便利性，旅客將能夠更加輕鬆地享受旅行的樂趣，無需再為行李的搬運而煩惱！

根據順豐香港官網顯示，行李送遞服務收費為首件行李$180，其後每件$120。現首次預訂可使用香港快運優惠碼，即享高達9折優惠。