HK Express行李制度更新 最平票價不可帶喼上機/寄艙行李逐件計錢

搭HK Express請注意！香港快運HK Express由即日起修改行李政策，票價種類增至4大類別，最平票價不可帶喼上機，隨身物品只可放在前方座位下，而寄艙行李亦要逐件計錢。