HK Express行李制度更新 最平票價不可帶喼上機/寄艙行李逐件計錢

搭HK Express請注意！香港快運HK Express由即日起修改行李政策，票價種類增至4大類別，最平票價不可帶喼上機，隨身物品只可放在前方座位下，而寄艙行李亦要逐件計錢。
HK Express更新票價種類及行李政策，由原本的兩種票價，增至現時「輕便飛」、「經濟飛」、「隨心飛」及「無憂飛」四種。
其中最便宜的「輕便飛」，每位旅客可攜帶一件隨身物品登機，例如小型手袋、手提電腦包、小型背包及相機袋。而隨身物品必須放入前方座位下方及不超過40x25x20cm (15.7吋 x 10吋 x 8吋)，亦不可超過7kg；同時寄艙行李需另行預訂。機場禁區內購買的商品亦會計算在手提行李內，超出限制的手提行李及隨身物品將改以閘口行李收費，同樣必須符合寄艙行李尺寸及其重量不能超過32公斤，並以每件HKD800計算。
HK Express推出新行李政策 香港快運：回應無寄艙行李客對機票價格期望
而「經濟飛」可攜帶一件隨身物品及一件登機行李，兩件合計不可超過7kg，寄艙行李需另行預訂。只有「隨心飛」及「無憂飛」才包1件寄艙行李。寄艙行李收費方面，由即日起將按件數收費，並提供1件20kg及1件32kg兩個選擇；每位旅客可於網上添加最多2件寄艙行李，同行乘客之間不能共享行李寄艙額。而於周二（7日）或之前訂票的乘客，仍可享有隨身物品1件及重量上限7公斤的登機行李1件。