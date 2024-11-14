HK Express長者限定優惠機票低至$2！20個亞洲航點/$2揀位

為慶祝11月17日長者日，香港快運航空HK Express推出65+老友記限定旅遊優惠！年滿65歲或以上嘅香港或澳門居民，都可以用低至$2票價，預訂單程機票。涵蓋北京、台北、富國島多達20個亞洲熱門航點。 部分航點如日本、韓國可享$65單程機票優惠，更可以以$2預選標準座位。即睇更多詳情！

以北京（大興）$2單程機票優惠為例，如果不選行李托運，來回低至$701！

同時韓國及日本等航點，『經濟飛』單程票價低至$65。包括：首爾、靜岡、廣島、仙台、高松、名古屋、沖繩！

由即日起至11月18日，香港快運航空HK Express推出長者優惠，航點包括：北京（大興）、三亞、寧波、檳城、台北、台中、高雄 、花蓮、峴港、河內、 富國島、馬尼拉、克拉克，『經濟飛』單程票價低至$2（包括一件隨身物品及一件登機行李）。

購買「65+老友記限定優惠」機票的步驟：

步驟 1︰指定活動網站揀選出發地、目的地、出發日期 / 回程日期，然後進行航班搜尋。

步驟 2︰選擇你想乘搭的航班同時間後，按『繼續』填寫你的個人資料。

步驟 3︰請確保你的個人資料與旅遊證件一致，並於航班出發日期或之前已經年滿65歲。

步驟 4︰揀選你所需要的附加項目（如寄艙行李、機上餐點等），並使用信用卡/ 銀聯卡/ 支付寶/ 微信支付付款。

預訂日期：即時至2024年11月18日（23:59）

旅遊日期：2024年11月21日至2025年7月10日

以下航點除外

仙台：2025年1月17日至2025年7月10日

靜岡：2024年12月17日至2025年3月29日

檳城：2024年11月21日至2025年7月10日

富國島：2024年12月6日至2025年7月10日

花蓮：2024年12月12日至2025年7月10日