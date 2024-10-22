HK Express靜岡線｜香港快運全港獨家直飛靜岡 12月17日起啟航！單程票價低至$110

香港快運航空HK Express十一周年，推出第十一個日本航點，由12月17日起將開通來往香港與靜岡航線，逢星期二、四、六，每星期3班航班直飛富士山靜岡機場（FSZ）！靜岡線全程約3個多小時，可配合香港快運其他航點，自訂「open jaw」行程，打算自駕遊日本的話又多條路條選擇！如有興趣，香港快運現正進行限時優惠，靜岡「經濟飛」單程票價低至港幣110元，下文即睇詳情！

香港快運HK Express靜岡線 12月啟航

靜岡位於日本本州中部，旅遊活動選擇豐富，旅客不但可以從這裡欣賞富士山美景，更能出發進行登山活動。如果想一家大小去旅行，靜岡亦是卡通人物小丸子故鄉，設有「櫻桃小丸子樂園」，親子遊必去！此外靜岡出產的茶葉同樣有名氣，當地茶園更能讓旅客親身體驗茶葉的種植和品嚐新鮮綠茶，還有溫泉和眾多美食，值得大家親自探索！

為慶祝靜岡新航線開通，香港快運推出限時優惠，靜岡「經濟飛」單程票價低至港幣110元（包括一件隨身物品及一件登機行李）*！顧客可於2024年10月21日（下午6時）至10月22日（晚上11時59分）期間登入香港快運官網或使用手機應用程式預訂靜岡航線的優惠機票！旅游日期為2024年12月17日至2025年3月29日。