HK Express｜香港快運快閃機票優惠 河內/峴港單程$108起 出發日期由4月至7月都有

HK Express香港快運的越南航線一向受港人歡迎！HK Express即日起推出快閃優惠，直飛河內、峴港單程票價分別低至HKD 108* 、HKD 138*，出發日期由4月至7月都有！使用網頁版預訂Open-jaw機票，更可以自由安排行程，一於把握機會，計劃到越南旅遊，嘆杯冰凍咖啡，再玩埋水上活動消暑啦！另外在預訂機票時不妨同時購買「香港快運旅遊保險」，保費低至HKD 81，即享全方位保障如旅程延誤HKD3,000、租車自負額HKD3,000等等，讓大家盡情享受輕鬆無憂的假期！



*優惠數量有限，受細則及條款約束。只適用於預訂由香港出發的機票（包括多城市行程），票價不包括相關稅項及附加費。實際結算金額可隨匯率而變動，以系統顯示為準。



預訂日期：即日至2024年4月4日（23:59）

旅遊日期：2024年4月5日至2024年7月11日



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