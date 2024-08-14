HK Express｜香港快運航空11月開檳城航線 限時優惠！來回票價低至$18

HK Express香港快運航空宣布將於11月21日開通檳城航線，為香港快運首條來往香港至馬來西亞的航線，令人十分期待！今次檳城航線將飛抵位於馬來西亞半島西北側的檳城國際機場（PEN），屆時會提供每日一班班次為大家服務，航程時間約3小時，方便香港旅客探索不一樣的文化風情。由即日起至8月18日（晚上11時59分）期間更特別推出限時優惠，來回票價低至$18，下文即睇詳情！
HK Express飛檳城來回票價低至$18
為慶祝檳城新航線的開通，香港快運特別推出限時優惠，檳城「輕便飛」來回機票票價低至港幣18元*（包括一件隨身物品）。顧客只需於2024年8月14日（上午11時30分）至8月18日（晚上11時59分）期間登入香港快運官網或使用手機應用程式預訂檳城航線機票，以及於2024年11月21日至2025年3月30日期間出發，就能以優惠價入手機票，大家一於把握機會！
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香港（HKG）<> 檳城 **（PEN）（當地時間）
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航班
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航線
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出發時間
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到達時間
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班次
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UO748
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香港（HKG）> 檳城（PEN）
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20:10
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00:10
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每日一班
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UO749
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檳城（PEN）> 香港（HKG）
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00:45
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04:40
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每日一班