HK Express｜香港快運航空11月開檳城航線 限時優惠！來回票價低至$18

HK Express香港快運航空宣布將於11月21日開通檳城航線，為香港快運首條來往香港至馬來西亞的航線，令人十分期待！今次檳城航線將飛抵位於馬來西亞半島西北側的檳城國際機場（PEN），屆時會提供每日一班班次為大家服務，航程時間約3小時，方便香港旅客探索不一樣的文化風情。由即日起至8月18日（晚上11時59分）期間更特別推出限時優惠，來回票價低至$18，下文即睇詳情！