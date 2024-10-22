HK Express 11週年推限時飛行套票 $88起兩套來回機票！平均每程$22起

HK Express踏入11週年，推出全新飛行套票！即日起即可開搶套票優惠，兩程兩回機票$88起，平均一程只需$22，即睇內文了解詳請。

HK Express推出限時飛行套票，僅需$88即可購買兩套來回機票（共4程），平均每程僅$22。此套票涵蓋30個HK Express航點，當中包括日本、韓國、泰國、越南、中國內地等目的地均可靈活搭配，特別適合經常旅行的乘客。 不過是次套票未連稅項及其他服務費，亦未有包行李費用，如需寄艙行李就要另加行李 立即開搶： 請按此 預訂日期：10月22日早上11時 出發日期：2024年11月1日至2025年11月30日（各航點可能有所不同） 即睇優惠組合價格 組別一：檳城、峴港、河內、富國島、馬尼拉、克拉克、北京（大興）、寧波、三亞、台北、台中、高雄，花蓮 組別二：曼谷（蘇凡納布米/廊曼）、清邁、布吉、首爾、釜山、濟州 組別三：東京（羽田/成田）、大阪、福岡、名古屋、高松、廣島、仙台、靜岡、沖繩

預訂教學 第一步：以出發日期的首個旅程為順序，先選擇第一程航班的組別航點（必須由香港出發）及日期。 第二步：選取第二程航班的組別航點（必須由香港出發）及日期，旅遊日期必須後於第一程。 第三步：選取心儀航班並選擇附加服務 第四步：付款並獲取行程確認電郵

記者實測 記者實測購買組別二+組別三，分別去首爾及福岡，票價總共為$408，連稅$1842！另加四程20KG寄艙行李，即總共為$2842。

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