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2025-03-14 12:39:42

HK Express 6月開通清州/大邱！3小時直達韓國中南部/限時韓國5大航點優惠

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HK Express 6月開通清州+大邱！3小時直達韓國中南部/限時韓國5大航點優惠

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HK Express香港快運開通直飛韓國清州及大邱航線，香港旅客深入韓國中南部，探索當地豐富文化遺產和自然風光，之前人氣韓劇《黑暗榮耀》亦在清州取景！65日及6日開通直飛清州國際機場和大邱國際機場航線，即睇詳請。

開通全新韓國兩大航點

連同首爾、釜山及濟州的現有航點，香港快運是香港以至大灣區內唯一一間航空公司直飛韓國五大航點的航空公司！今次開通韓國兩大航點，每周往返韓國共54對航班，可以輕鬆規劃多城市旅程。202565日及6日開通直飛清州國際機場(CJJ)和大邱國際機場(TAE)只需3小時航程，即到達韓國中南部。

香港（HKG）⇄ 清州（CJJ）（當地時間）

航班 航線 出發時間 到達時間 班次
UO658 香港（HKG）→ 清州（CJJ） 02:20 06:45
 		 逢星期二、四、六、日
UO659 清州（CJJ）→ 香港（HKG） 07:30 10:05 逢星期二、四、六、日

香港（HKG）⇄ 大邱（TAE）（當地時間）

航班 航線 出發時間 到達時間 班次
UO656 香港（HKG）→ 大邱（TAE） 02:20 06:45
 		 逢星期一、三、五
UO657 大邱（TAE）→ 香港（HKG） 07:30 10:05 逢星期一、三、五
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開通全新韓國兩大航點

限時優惠

為慶祝全新的清州和大邱航線，香港快運推出韓國五大航點限時優惠，小松及名古屋「經濟飛」單程票價低至港幣208元，連一件隨身物品及一件登機行李。立即預訂，不要錯過探索日本北陸魅力的機會！

清州、大邱、首爾、釜山及濟州「經濟飛」單程票價低至港幣108元，一件隨身物品及一件登機行李。

預訂日期： 31411:00 - 31623:45

旅遊日期：

清州：202565日至1025

大邱：202566日至1024

首爾、釜山、濟州：2025324日至20251025

立即預訂：香港快運官網

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