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2025-04-01 19:00:00

HKexpress 5月開通江蘇省常州線 全港唯一！單程票價低至$88起

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HKexpress 5月開通江蘇省常州線 全港唯一！單程票價低至$88起

HKexpress 5月開通江蘇省常州線 全港唯一！單程票價低至$88起

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香港快運航空HKexpress將於5月23日開通來往香港與江蘇省常州航線，每星期 3 班直飛常州奔牛國際機場，是全港唯一供應此航線的航空公司。常州融合現代活力與江南韻味，城市風貌獨特，加上機程只需只需兩個多小時，值得大家前往當地旅遊探索！
 

HKexpress 中國內地航線限時優惠

為慶祝常州新航線開通，HKexpress特別將中國內地全線航線限時優惠延長，「輕便飛」單程票價低至港幣 88 元（包括一件隨身物品）*！顧客可於 2025 年 4 月 2 日（下午 3 時）至 4 月 7 日（晚上 11 時 45 分）期間登入香港快運官網或使用手機應用程式預訂中國內地航線的優惠機票，各位一於把握機會！

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航點適用旅遊日期如下：

北京/寧波/三亞：2025 年 4 月 14 日 至 10 月 25 日
常州：2025 年 5 月 23 日 至 10 月 25 日
義烏：2025 年 5 月 29 日 至 10 月 25 日

 

香港（HKG）＜＞ 常州**CZX）（當地時間）

 

航班

航線

出發時間

到達時間

班次

UO272

香港（HKG> 常州（CZX

17:45

20:05

逢星期三、五、日

UO273

常州（CZX> 香港（HKG

20:50

23:10

逢星期三、五、日

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