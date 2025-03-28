HKexpress x 譚仔三哥｜限定新品空中登場！日清麻辣湯味杯麵 神還原3小辣風味

譚仔三哥米線是不少人心目中的comfort food，香濃麻辣的湯底絕對令人回味無窮！而香港快運航空(HKexpress)就宣布與譚仔三哥合作聯乘，首推「日清 X 譚仔三哥麻辣湯味杯麵」，並於上周舉行首個空中「辛」品發布會，在飛機上獨家搶先發售新品，譚仔粉絲必試！



鳴謝：香港快運航空、譚仔三哥米線

首個空中「辛」品發布會 香港快運航空首度與譚仔三哥米線合作，在3月24日舉行了一場空中「辛」品發布會，香港快運航空行政總裁毛潔瓊、譚仔國際有限公司主席、執行董事兼行政總裁劉達民先生都有參與其中，為各位揭曉是次活動的主角－「日清 X 譚仔三哥麻辣湯味杯麵」。香港快運航空行政總裁毛潔瓊表示： 「今次香港快運與譚仔三哥的合作，不僅展示了我們對本地品牌的熱愛與支持，更讓世界各地的旅客感受到香港飲食文化的無窮魅力。」此外，就連譚仔靈魂人物譚仔姐姐亦來到現場，用「譚仔話」為大家介紹新品，令現場氣氛更歡樂！

神還原譚仔三哥風味！ 由即日起至10月25日，選乘HKexpress的乘客可以在航班上以$30的價錢，點選「日清 X 譚仔三哥麻辣湯味杯麵，杯麵由譚仔三哥以及日清食品攜手研發，神還原三哥秘製湯底精髓，齊集香、麻、辛、辣三重滋味，食用前加入秘製辣油，有3小辣的辣度！杯麵為無肉配方，加入了素墨丸、素腩肉、木耳、腐皮等食材，令口感更豐富，再配上爽滑麵底，整體頗有驚喜，滿滿三哥風味！另外更特別推出限量版禮盒，包括杯麵兩個、精美限定版的譚仔三哥杯緣子及筷子，於香港快運航班上、國泰品味及譚仔三哥手機應用程式同步發售，數量有限，有興趣的話一於把握入手機會！