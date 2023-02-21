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2023-02-21 10:41:57

HKT送850張《HKT西九音樂節：越流行》門票 選購指定服務成功即可抽獎 現有客戶有額外抽獎機會

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HKT送850張《HKT西九音樂節：越流行》門票 選購指定服務成功即可抽獎 現有客戶有額外抽獎機會

HKT送850張《HKT西九音樂節：越流行》門票 選購指定服務成功即可抽獎 現有客戶有額外抽獎機會

HKT西九音樂節》將於20233月底至4月初舉行，香港電訊（HKT）作為音樂節的冠名贊助商，特別向客戶送出850張《HKT 西九音樂節：越流行》的門票，與他們一同投入這項本港歷來最大型的音樂盛事。

HKT的新舊客戶只需於2023220日至39日期間，在旗下多個品牌訂購含指定承諾期之增值服務、月費計劃或購買產品或服務，成功登記即可參加抽獎，不論是選用月費低至$29的漫遊月費計劃，或購買低至港幣 500 港元的手機配件等，均符合資格登記抽獎，現有的1O1OcsleyeHKT家居電話、網上行或Now TV客戶成功訂購指定服務或購買指定淨手機或智能產品 ，更可獲額外抽獎機會。

方法 1) 1O1Ocsl、網上行、Now TVeye續約/上台指定月費服務或指定額外/增值服務。

方法 2) 1O1O Centercsl專門店、io.t by HKT專門店或DrGo Health Store 購買指定淨手機或智能產品單筆消費淨金額或健康產品或服務。

1O1OcsleyeHKT 家居電話、網上行或 Now TV 之現有客戶~，可獲額外兩次抽奬機會。在推廣期內選購Samsung任何型號之手機，每部手機之選購亦可獲額外一次抽奬機會。合資格客戶在2023220日至39日期間，可於指定網頁登記參加抽奬及揀選心水場次，每位合資格客戶最多合共可獲20次抽奬機會。

抽奬結果將於2023316日於門票抽奬網頁公佈，並會於翌日起（即2023317日起）向得獎者發放短訊通知。得奬者可獲得於竹翠公園舉行之《HKT 西九音樂節：越流行》指定門票2張。

HKT西九音樂節：越流行》是音樂節的焦點節目，於2023331日至42日一連三日在西九文化區竹翠公園舉行。演出單位陣容鼎盛，門票開售時定必一票難求，出演者詳情如下：

2023331日（星期五）

 

Winka (COLLAR)Marf (COLLAR) x iii、麥浚龍 x 江逸天、岑寧兒 x 張貝芝

 

202341日（星期六）

 

呂爵安 (MIRROR) 、陳卓賢 (MIRROR)、王菀之 x 崔展鴻、洪嘉豪 x Gordon Flandershirsk×cehrylRoom307Luna and the Bosin

202342日（星期日）

 

姜濤 (MIRROR)、盧瀚霆 (MIRROR)、方皓玟 × 何山、R.O.O.T x 陳健安、Phoebus (P1X3L) × Nowhere Boys、逆流、Matt Force、光頭幫
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