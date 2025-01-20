HOKA Bondi系列新版本Bondi 9 升級緩震與舒適感/聯乘Hypebeans Café

踏入新一年，相信不少人的願望都離不開「減肥」、「健康」、「郁多啲」等等！跑鞋品牌HOKA最近為經典Bondi系列推出新版本——Bondi 9。品牌十多年前推出首代Bondi跑鞋，主打超緩震設計，全新Bondi 9亦同樣升級了緩衝技術，為跑手帶來極致平穩感受，各位想在新一年開始跑步大計的人士，不妨趁農曆新年前入手新鞋！

Bondi系列在2011年推出，並以緩震與支撐表現見稱。Bondi 9在緩震設計上更進一步，配備全新超臨界EVA泡棉中底，這款泡棉兼具輕量、彈性和耐用性，延長跑鞋的使用壽命，提供持久輕盈感。跑鞋中底採用全新升級的幾何設計及聚焦於腳跟的Active Foot Frame技術，給予更強的支撐和穩定性。Bondi 9更額外增加的2毫米堆叠高度，搭配升級 MetaRocker技術，塑造更穩定、輕盈的跑步體驗。

鞋面設計同樣迎來全面升級，結構性紡織鞋面提供分區透氣性，大大提升舒適度。嶄新的3D模壓鞋領則帶來更柔軟的觸感和便捷的穿著體驗。鞋底則配備耐磨橡膠，加強保護高磨損區域，確保Bondi 9 在長跑中持續提供穩定的抓地力。

連串優惠及活動 誠邀香港跑手感受全新 Bondi 9

為慶祝新鞋面世，HOKA將舉行連串優惠及活動，包括：

．HOKA邀請香港跑手體驗Bondi 9，將於銅鑼灣Fashion Walk設置室內和戶外互動裝置，展現 Bondi系列極致柔軟的抗震緩衝技術。參加者將踏入一個超現實世界，透過體驗Bondi 9 高鞋底設計的舒適性，猶如置身於 Bondi Beach。

．HOKA與 Hypebeans Café 聯乘合作，由1月23日至2月7日，於HOKA銅鑼灣專門店購買BONDI 9的顧客將獲得期間限定HOKA x Hypebeans熱飲換領禮券乙張，並可銅鑼灣Hypebeans Café獲得一杯搭配HOKA品牌棉花糖的免費熱飲。Hypebeans的顧客亦可以於購買任何熱飲時免費加配HOKA品牌棉花糖。同時，由即日起，於HOKA銅鑼灣專門店購買BONDI 9的顧客即可免費獲贈限量保溫水樽乙個。

．HOKA 同時舉行Bondi 9電車蹤影拍攝挑戰。參加者可於即日起至2月6日拍照或錄製Bondi 9電車蹤影短片，將其上載至Instagram限時動態，標記HOKA官方帳號@hoka_hongkong及#BONDI9HK，並於2月9日前將螢幕截圖私訊至HOKA香港官方帳號，即有機會贏取限量保溫水樽乙個。