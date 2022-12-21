Hot Toys Rebel Base搬至海運大廈 即睇開業限定必搶新品！

Hot Toys成立至今已邁向23年，日前其港威商場的Rebel Base門店便搬遷至海運大廈新址，門店位置更方便捷，店鋪面積亦有擴充，除了主打親子的Q版Cosbaby、Cosbi人氣角色外，亦推出多款開業限定品與珍藏人偶新品，包括《尚氣與十環幫傳奇》的文武西裝版，Marvel粉絲又要搶訂了！

尖沙咀海運大廈全新的Hot Toys Rebel Base專門店新開張，不指店舖面積有所擴大，門口已擺入了人氣動畫角色勞蘇Cosbi巨大版及巨大死侍CosRider；店內陳列產品亦更多元化，為迎合一家大細前來打卡購物，新店較舊店增加更多可愛的Q版角色系列新品佈置，包括Cosbaby迷你珍藏人偶、CosRider電動搖搖車和Cosbi盲盒迷你珍藏人偶陳列櫃及一個展示出Hot Toys全系列的Cosbaby及Cosbi XL巨大化珍藏品。

神還原經典《星戰》競技場場景

Hot Toys一眾皇牌系列亦有登場，《MARVEL》、《STAR WARS》及《DC Comics》外，亦有《哈利波特》燈箱、迪士尼公主系列盲盒供選購。最搶鏡的便要數《STAR WARS》陳列櫃有全球首次展出由Hot Toys團隊以《星球大戰前傳：複製人侵略》1:6 比例珍藏人偶，神還原的經典The Battle of Geonosis競技場戰役場景，其中Super Battle Droid 及 Clone Commander 更是全球首次曝光。