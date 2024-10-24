House730洞悉市場趨勢 以科技驅動的搵樓平台｜至尊網上搵樓平台大獎｜真．生活型尊品牌大獎2024

隨著市民習慣於網上搵樓，House730持續在科技創新上投入資源。今年，平台推出了「Al搵樓」功能，讓用戶根據自身需求篩選物業。這一革新舉措進一步提升了用戶的搵摟體驗，以相關資訊裝備每位準買家、準租客，協助他們找到屬於自己的安樂窩。平台還持續推出新盤懶人包、地產新聞等資訊內容，為用戶提供最新的市場動態。

House730成立的五年間，香港地產市場經歷了重大變化，市民愈發倚重網上平台進行搵樓，而疫情更進一步加速了這一趨勢。面對這種市場變化，House730迅速調整其策略，靈活應對市場需求。平台專注於技術創新，從全港首創AI裝修效果、VR睇樓、航拍樓盤，以至今年結合人工智能的發展，開發出「AI搵樓」功能，讓用戶能根據自身需要搜尋物業，提升了搵樓效率；還有運用豐富的市場數據及先進的科技，幫助市民作出更明智的置業及租賃決策。平台提供詳細的屋苑資料、平均呎價、樓價走勢、成交紀錄及即時物業估價等數據，使用戶能全面掌握市場資訊。此外，House730創新推出的VR睇樓、AI裝修、航拍VR及按揭計算機等工具，讓搵樓過程更加便捷、直觀，達至「全知睇樓視角」的願景，協助準買家和準租客輕鬆找到理想的物業，提升搵樓效率及便捷性。

進入2024年，由於當時全球經濟及政治環境仍然充滿不確定性，再加上息口高企，香港樓市買賣市場在年初依然相對低迷。直至2024年2月底，港府宣布撤銷所有樓市「辣招」，令新盤市場在3月及4月迎來了一波小陽春，儘管二手市場買賣仍然平淡，但住屋需求依然強勁。在租盤方面，由於租盤供不應求，令租金價格隨之連月上升。針對這一現象，House730及時調整營運重心，將重點放在新盤及租盤市場，持續推出新盤相關內容，包括懶人包、新聞報道等，並加大推廣平台上的租盤資訊，成功吸引大量用戶進行查詢，使平台每月聯絡地產代理的數字屢創新高。

以用戶為核心 推動數據與科技應用

踏入9月，市場進入減息周期，這將對香港樓市帶來正面作用，吸引更多租客轉為買家。House730將繼續依據市場變化靈活調整策略，並進一步提升平台功能，以更貼合用戶的需要。House730堅持推動「以用戶為核心」的營運理念，運用多種數據分析工具深入了解「用戶旅程」，以此優化用戶介面（UI）及用戶體驗（UX），確保每個用戶都能獲得流暢且直觀的操作體驗。平台將繼續強化人工智能和數據分析應用，加強搜尋功能，使搜尋結果更為精準，讓用戶更快捷地找到合適的物業。

在激烈競爭的香港地產市場中，House730透過其創新的科技應用、靈活的市場策略以及用戶至上的經營理念，成功奠定了市場領導地位。無論面對市場如何變化，House730將持續推動地產市場的數碼化轉型，為市民提供更智能、更高效的搵樓解決方案，同時協助地產業界開創更多機遇與價值，引領行業邁向新高峰。