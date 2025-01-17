HOYA「漸進鏡體驗中心」 秉持日本匠心精神 視帝陳豪信心推薦

親身體驗 源自日本嶄新的漸進鏡片驗配流程

在芸芸眾多漸進鏡片品牌中，以擁有逾80年歷史的日本HOYA日本頂尖鏡片品牌HOYA最為熟悉。多年來不斷研發出不同類型的漸進鏡片設計以滿足不同用家的視力需要，更將逾40多年，唯一直營店 – HOYA青山視光中心的專業驗配經驗，並結合香港本土市場的銷售特點，漸進鏡專門店的專業驗眼流程及，將之整合成一套源自日本的漸進鏡片驗配流程帶到香港。「原來漸進鏡片都有得試！用家能在視光師的協助下試戴不同種類漸進鏡片，從中選擇適合自己視力需求的鏡片」，連視帝親身體驗後都大讚整個流程十分專業「HOYA果然係漸進鏡片專家！」

源自日本的專業驗眼流程

時至今日，配眼鏡已不再是簡單隨便的服務，而是一項講求設計美感與專業的個人化服務。配眼鏡最怕配到不適合的鏡片卻不能更換，漸進鏡體驗中心特意設有漸進鏡片試戴體驗，讓消費者可以先試後買。

1. 詳細諮詢 :

眼鏡作為貼身生活之物，一副不適合的眼鏡不但影響注意力，長遠而言更會影響視力。漸進鏡體驗中心秉持日本以「人」為本的精神，一切以用家視力需求出發，需要先了解了解用家過往佩戴鏡片歷史、生活模式、用眼習慣，再驗配一副舒適及個人化的漸進鏡片。