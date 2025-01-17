HOYA「漸進鏡體驗中心」 秉持日本匠心精神 視帝陳豪信心推薦

視帝陳豪（Moses）已經在演藝圈超過30年，以其溫文儒雅、帥氣的外表成為眾多女性心中的理想偶像。在他的演藝生涯中創作了許多優秀的作品，其演技精湛飾演任何角色對他而言都架輕就熟。然而，Moses都開始察覺睇遠清，睇近感吃⼒的情況出現，更直言︰「如果睇唔清楚，仲點會做得好！」加上，今時今日大家都是「低頭一族」長時間使用手機、電腦等電子產品，加重雙眼的負荷，令老花徵狀有年輕化的趨勢！所以Moses較早前在HOYA漸進鏡片體中心尋求專業視光師協助，「即刻同朕Check下！」經過今次親身體驗，Moses更表示非常有信心向身邊既人推薦HOYA漸進鏡片！
親身體驗 源自日本嶄新的漸進鏡片驗配流程
在芸芸眾多漸進鏡片品牌中，以擁有逾80年歷史的日本HOYA日本頂尖鏡片品牌HOYA最為熟悉。多年來不斷研發出不同類型的漸進鏡片設計以滿足不同用家的視力需要，更將逾40多年，唯一直營店 – HOYA青山視光中心的專業驗配經驗，並結合香港本土市場的銷售特點，漸進鏡專門店的專業驗眼流程及，將之整合成一套源自日本的漸進鏡片驗配流程帶到香港。「原來漸進鏡片都有得試！用家能在視光師的協助下試戴不同種類漸進鏡片，從中選擇適合自己視力需求的鏡片」，連視帝親身體驗後都大讚整個流程十分專業「HOYA果然係漸進鏡片專家！」
源自日本的專業驗眼流程
時至今日，配眼鏡已不再是簡單隨便的服務，而是一項講求設計美感與專業的個人化服務。配眼鏡最怕配到不適合的鏡片卻不能更換，漸進鏡體驗中心特意設有漸進鏡片試戴體驗，讓消費者可以先試後買。
1. 詳細諮詢:
眼鏡作為貼身生活之物，一副不適合的眼鏡不但影響注意力，長遠而言更會影響視力。漸進鏡體驗中心秉持日本以「人」為本的精神，一切以用家視力需求出發，需要先了解了解用家過往佩戴鏡片歷史、生活模式、用眼習慣，再驗配一副舒適及個人化的漸進鏡片。
2. 專業驗眼:
全面綜合眼睛檢查，了解用家眼睛及視力狀況。
3. 個人化數據測量:
採用先進驗光儀器擷取用家獨有數據，包括瞳孔距離、鏡框形狀尺寸、眼鏡佩戴位置、後頂距、前傾角及面型角等資料，生產鏡片時加以修正，為用家度身訂製獨一無二的漸進鏡片。
4. 漸進鏡片試戴:
於模擬環境下讓用家體驗不同漸進鏡片設計的視覺效果，繼而挑選出最合適的鏡片類型和設計，以配合不同活動中對遠、中、近距離的視力需求。
5. 漸進鏡測試鏡台：
提供正確使用漸進鏡的技巧，再配合測量輔助工具進行練習，令用家輕鬆掌握佩戴漸進鏡的相關技巧，更快適應漸進眼鏡。
Multi-pair 完美融合您的生活
陳豪（Moses）在演戲過程中，他勇於挑戰不同角色；作為咖啡迷，近年亦身兼咖啡店老闆；在生活中婚後育有3名小朋友。作為家中經濟支柱的他每日穿梭於不同的人生角色中，單靠一副鏡片已經滿足多元化生活的視力需求。「視光師建議我可因應個別場景或者活動的視力需求而選擇不同的鏡片設計，不妨配備多一副功能性的鏡片」，例如室內專用、駕駛專用及運動專用漸進等，才能完美配合他的生活，確保任何時候都擁有清晰舒適的視力。
輕鬆守住年齡的秘密
時間的流逝，有時候一個簡單動作便能察覺出端倪，需要伸長手臂才能看清手機或報紙上的細字時，可能係初期老花的徵兆。老花是無可避免，往後老花度數亦會隨着年齡增長而加深，直到60歲後才會轉趨穩定。不妨佩戴HOYA漸進鏡片，一副漸進鏡片為您解決所有煩惱，能滿足老花人士遠、中、近不同距離的視力需求，加上其外貌與一般單光鏡片無異，美觀實用兼備，輕鬆守住年齡的秘密，魅力不減。學Moses話齋「漸進鏡片都有得試！想搵副啱自己既漸進鏡片，即刻預約，黎HOYA漸進鏡片體驗中心搵專業視光師幫你啦！」