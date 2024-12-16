Hypebeans x Kuromi限定Café Kuromi拉花香芋拿鐵/獨家聯乘商品

Hypebeans與Sanrio人氣角色Kuromi首度合作，為慶祝Kuromi明年踏入20周年，兩方合作打造一系列聯乘商品和咖啡店體驗，由商品設計到咖啡店的氛圍，每處細節都展現了Kuromi活潑前衛的精神。

香港兩間Hypebeans咖啡店將由12月19日起，推出專為Kuromi而設的沉浸式快閃空間 Hypebeans Kuromi Café。快閃空間設計融合可愛與極簡主義，店內牆身以Kuromi為靈感的紫色為主，搭配Kuromi頭像造型的霓虹燈，讓咖啡愛好者在充滿趣味的環境中品嚐高品質的咖啡和甜點。