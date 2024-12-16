Hypebeans x Kuromi限定Café Kuromi拉花香芋拿鐵/獨家聯乘商品

Hypebeans與Sanrio人氣角色Kuromi首度合作，為慶祝Kuromi明年踏入20周年，兩方合作打造一系列聯乘商品和咖啡店體驗，由商品設計到咖啡店的氛圍，每處細節都展現了Kuromi活潑前衛的精神。
香港兩間Hypebeans咖啡店將由12月19日起，推出專為Kuromi而設的沉浸式快閃空間 Hypebeans Kuromi Café。快閃空間設計融合可愛與極簡主義，店內牆身以Kuromi為靈感的紫色為主，搭配Kuromi頭像造型的霓虹燈，讓咖啡愛好者在充滿趣味的環境中品嚐高品質的咖啡和甜點。
是次合作還包括一系列充滿 Y2K 風格的獨家聯乘商品，亮點商品包括絨毛造型飾物、咖啡造型絨毛公仔、紫色 Nalgene Tritan 16oz窄口水瓶、黑色和透明印花圖案隨行水杯、成人和兒童尺碼的印花 T 恤以及手提帆布袋。系列聯乘商品現已在 hbx.com 開放預訂，截止日期為年12月18日。
Kuromi頭像拉花香芋拿鐵
為慶祝是次合作，Hypebeans 將推出兩款門店限量商品組合優惠，每款均享有超過 10% 折扣，包括成人 T 恤搭配隨行水杯，或手提帆布袋搭配隨行水杯。顧客凡購買任何聯乘商品均可以 5 元的優惠價，獲得附有 Kuromi 頭像拉花藝術的限定香芋拿鐵一杯。此外，任何店內消費均可隨機獲贈一張獨特設計的 Hypebeans Kuromi Café 貼紙，設計共有3款，數量有限，送完即止。Hypebeans 還與香港手工烘焙品牌Fifty Cake 合作，推出紫薯瑪德琳蛋糕，內含黑糖麻糬，淋上濃郁朱古力醬。
Hypebeans Landmark
地址：中環置地廣塲中庭B樓 B30號舖
時間：周一至周五：早上 8 時至晚上 6 時
周六日及公眾假期︰早上 10 時至晚上 6 時
Hypebeans Fashion Walk
地址：銅鑼灣名店坊記利佐治街 11-19 號及百德新街 27-47 號地下 15A 號舖
時間：周一至周五：早上 10 時 至晚上 8 時
周六日及公眾假期︰早上 10 時至晚上 9 時