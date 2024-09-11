Hypefest Hong Kong 2024正式11月登陸中環海濱 南洋派對/d4vd/DEAN/So!YoON!首輪演出名單

Hypefest首度來港舉行，音樂會為期兩天，11月9日至10日於香港中環海濱活動空間舉行。是次活動率先公佈首輪演出名單包括法國電音組合JUSTICE、人氣唱作歌手d4vd、韓國R&B歌手DEAN、本地樂隊南洋派對以及韓國唱作歌手So!YoON!等。早鳥門票將於明天(12日)中午12時發售，想知詳情即睇內文！
Hypefest活動於2018年在紐約布魯克林首次亮相，去年在中國秦皇島的Hypefest Aranya亦大放異彩。今年Hypefest將首次登陸香港，帶來融合潮流、文化、音樂與創意的盛會。活動包括本地及國際音樂表演、品牌限定快閃店、獨家產品與藝術品展示，以及特色美食區，勢必成為香港最盛大的時尚文化派對。
以遊戲化方式體驗品牌文化
來自香港、內地和日本的品牌聯手合作，致力培育新晉品牌並支持本地創作。活動以經典嘉年華遊戲為靈感，設置了全新面貌的遊戲攤位，其中超過一半由香港本地品牌策劃。參加者不僅可以參與一系列創新互動遊戲，還有機會贏得品牌獨家設計產品。
以 Hypebeast 觸覺精心策劃的音樂表演
為期兩日的Hypefest將雲集全球及本地不同音樂類型的精彩絕倫表演。於一連兩日的活動之中，由 Gaspard Augé 與 Xavier de Rosnay 組成、曾榮獲格林美獎的法國電音組合 JUSTICE 將擔任其中一晚的壓軸表演嘉賓，他們闊別樂壇八年後於近日重返舞台，Hypefest Hong Kong 2024 將會是他們繼 2015 年後首次現身香港演出，配上特別為是次活動度身打造的視覺燈光效果，為現場觀眾帶來其備受好評的精彩 DJ 表演。
除兩位壓軸表演嘉賓外，Hypefest Hong Kong 2024 亦邀請來自全球各地的新力軍帶來出色的多元演出，為活動注入新活力。這些後起之秀包括美國唱作歌手 d4vd，他以情感豐富、由自家卧室音樂發展而成獨立流行音樂和 R&B 曲風而聞名、韓國另類 R&B 唱作歌手兼音樂製作人 DEAN、曾於 2022 年 Coachella 音樂節演出的泰國饒舌歌手 MILLI 將攜兩位嘉賓一同表演、本地後龐克（Post-punk）樂隊南洋派對 N.Y.P.D.，以及韓國樂隊 SE SO NEON 成員兼活躍於個人音樂創作項目的另類流行唱作歌手 So!YoON! 等。更多嘉賓陣容將在稍後階段揭曉。
Hypefest Hong Kong 2024 獲得香港特別行政區政府文化體育及旅遊局轄下「文化藝術盛事基金」的資助，促進香港文化藝術發展。活動同時由亞洲娛樂業的領航者 iMe 娛樂集團全力支持，將為觀眾帶來香港獨有的文化活動體驗，推動多元文化的活力交融。
門票資訊
Hypefest Hong Kong 2024 早鳥兩天週末門票將於 9月 12 日中午 12 時起在 Klook 上獨家發售，隨後將公開發售普通門票。門票採取先到先得的方式發售。售票平台可能會收取額外的手續費。
早鳥門票
兩日週末門票： HK$788
售票日期： 9月12日中午12時起至售完即止
售票平台：Klook
普通門票
一日門票：HK$680
兩日週末門票： HK$988
售票日期及售票平台詳情將於稍後公佈。
Hypefest Hong Kong 2024
活動日期：2024年11月9日至10日（星期六及星期日）
活動地點：中環海濱活動空間