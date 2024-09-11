Hypefest Hong Kong 2024正式11月登陸中環海濱 南洋派對/d4vd/DEAN/So!YoON!首輪演出名單

Hypefest活動於2018年在紐約布魯克林首次亮相，去年在中國秦皇島的Hypefest Aranya亦大放異彩。今年Hypefest將首次登陸香港，帶來融合潮流、文化、音樂與創意的盛會。活動包括本地及國際音樂表演、品牌限定快閃店、獨家產品與藝術品展示，以及特色美食區，勢必成為香港最盛大的時尚文化派對。

以遊戲化方式體驗品牌文化

來自香港、內地和日本的品牌聯手合作，致力培育新晉品牌並支持本地創作。活動以經典嘉年華遊戲為靈感，設置了全新面貌的遊戲攤位，其中超過一半由香港本地品牌策劃。參加者不僅可以參與一系列創新互動遊戲，還有機會贏得品牌獨家設計產品。

以 Hypebeast 觸覺精心策劃的音樂表演

為期兩日的Hypefest將雲集全球及本地不同音樂類型的精彩絕倫表演。於一連兩日的活動之中，由 Gaspard Augé 與 Xavier de Rosnay 組成、曾榮獲格林美獎的法國電音組合 JUSTICE 將擔任其中一晚的壓軸表演嘉賓，他們闊別樂壇八年後於近日重返舞台，Hypefest Hong Kong 2024 將會是他們繼 2015 年後首次現身香港演出，配上特別為是次活動度身打造的視覺燈光效果，為現場觀眾帶來其備受好評的精彩 DJ 表演。