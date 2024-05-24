Ian陳卓賢生日展覽直擊！ 登陸銅鑼灣時代廣場 4大打卡位+生日主題即影即有+扭蛋

陳卓賢生日展覽直擊！ 登陸銅鑼灣時代廣場 4大打卡位+生日主題即影即有+扭蛋

Hellosss們請注意！6月9日就是Ian陳卓賢生日，今年歌迷會繼續辦生日展覽。由即日起至2024年6月16日期間在銅鑼灣時代廣場舉行以「Inimitable : I - nfinity / 獨一無限」為主題的陳卓賢個人展覽。除了有露天廣場的三大主題房間，地庫1樓更設有Ian生日限定巨型扭蛋機，及主題即影即有相機。即睇詳情！

Ian 生日展｜露天廣場三大主題房間 + 巨型立體擺設 1. Ian Room 以Ian的音樂及影視作品為主題，房間牆上印有Ian所有發布過的音樂作品名稱，而中央則懸掛著分別印有「I」、「A」和「N」的三個方形喇叭，讓大家細心欣賞Ian 其中三首經典作品，分別是《鯨落》、《留一天與你喘息》及其最新歌曲《Thank You Postman》。繼續往內走，就能欣賞牆上七個電視屏幕所播放Ian在不同舞台的表演片段。

2. Sporty Room Ian的運動天份眾所皆知，除了作為前香港男子排球代表隊及南華男子排球隊甲一隊員外，他亦曾在明星籃球賽中展示過精湛的球技，而原來熱愛運動及挑戰的Ian亦正在發掘其足球和哥爾夫球的潛能，大家可在這裡了解更多。

3. Living Room 以家居佈置為主題，這個房間內透露了Ian日常生活中的小細節：牆上飾有各首單曲的封面照片，書架上亦擺放了Ian的封面雜誌和書本。走進房間的另一端，牆上掛滿了多張Ian和粉絲Hellosss們之合照，代表著Hellosss 陪伴Ian一同成長。

4. 巨型立體互動擺設 展區入口的右邊設有大玩視角效果的巨型立體互動擺設─從左邊看是「IAN」，而從右邊看則是「HBD」。而擺設旁的牆上印有QR code，只要以手機鏡頭掃瞄即可解鎖簡單而隆重的亮燈效果！

Ian 生日展｜生日限定巨型扭蛋機 + 即影即有相機 除了露天廣場外，地庫一樓同樣有打卡位。三角打卡柱上印有9張Ian特意為今次展覽拍攝的照片，以多個造型亮相。照片更只會獨家於時代廣場展出，一眾Hellosss絕對要把握機會拍照留念。

另外，場內亦設有專屬為Hellosss而設的巨型扭蛋機和即影即有相機 —— 扭蛋機內有多款限量精品，包括小卓賢橡筋、小卓賢扣針、Inimitable : I – nfinity memo pad、Q版手機掛繩扣片，以及刺繡歌詞匙扣等； 而即影即有相機則特設兩款Ian生日主題相框，讓大家盡情與Ian合照！巨型扭蛋機只於限定時段開放予已預約的Hellosss，而即影即有相機除了於限定時段開放外，亦會開放予大眾參與！