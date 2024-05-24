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2024-05-24 18:00:00

Ian陳卓賢生日展覽直擊！ 登陸銅鑼灣時代廣場 4大打卡位+生日主題即影即有+扭蛋

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陳卓賢生日展覽直擊！ 登陸銅鑼灣時代廣場 4大打卡位+生日主題即影即有+扭蛋

陳卓賢生日展覽直擊！ 登陸銅鑼灣時代廣場 4大打卡位+生日主題即影即有+扭蛋

Hellosss們請注意！69日就是Ian陳卓賢生日，今年歌迷會繼續辦生日展覽。由即日起至2024616日期間在銅鑼灣時代廣場舉行以「Inimitable : I - nfinity / 獨一無限」為主題的陳卓賢個人展覽。除了有露天廣場的三大主題房間，地庫1樓更設有Ian生日限定巨型扭蛋機，及主題即影即有相機。即睇詳情！

Ian生日展｜露天廣場三大主題房間+巨型立體擺設

1. Ian Room

Ian的音樂及影視作品為主題，房間牆上印有Ian所有發布過的音樂作品名稱，而中央則懸掛著分別印有「I」、「A」和「N」的三個方形喇叭，讓大家細心欣賞Ian 其中三首經典作品，分別是《鯨落》、《留一天與你喘息》及其最新歌曲《Thank You Postman》。繼續往內走，就能欣賞牆上七個電視屏幕所播放Ian在不同舞台的表演片段。

Ian Room Ian Room Ian Room Ian Room Ian Room Ian Room

2. Sporty Room

Ian的運動天份眾所皆知，除了作為前香港男子排球代表隊及南華男子排球隊甲一隊員外，他亦曾在明星籃球賽中展示過精湛的球技，而原來熱愛運動及挑戰的Ian亦正在發掘其足球和哥爾夫球的潛能，大家可在這裡了解更多。

Sporty Room Sporty Room Sporty Room

3. Living Room

以家居佈置為主題，這個房間內透露了Ian日常生活中的小細節：牆上飾有各首單曲的封面照片，書架上亦擺放了Ian的封面雜誌和書本。走進房間的另一端，牆上掛滿了多張Ian和粉絲Hellosss們之合照，代表著Hellosss 陪伴Ian一同成長。

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Living Room Living Room Living Room Living Room Living Room

4. 巨型立體互動擺設

展區入口的右邊設有大玩視角效果的巨型立體互動擺設─從左邊看是「IAN」，而從右邊看則是「HBD」。而擺設旁的牆上印有QR code，只要以手機鏡頭掃瞄即可解鎖簡單而隆重的亮燈效果！

Ian生日展｜生日限定巨型扭蛋機+即影即有相機

除了露天廣場外，地庫一樓同樣有打卡位。三角打卡柱上印有9Ian特意為今次展覽拍攝的照片，以多個造型亮相。照片更只會獨家於時代廣場展出，一眾Hellosss絕對要把握機會拍照留念。

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Ian陳卓賢個人展覽「Inimitable : I - nfinity / 獨一無限」 Ian陳卓賢個人展覽「Inimitable : I - nfinity / 獨一無限」 Ian陳卓賢個人展覽「Inimitable : I - nfinity / 獨一無限」 Ian陳卓賢個人展覽「Inimitable : I - nfinity / 獨一無限」 Ian陳卓賢個人展覽「Inimitable : I - nfinity / 獨一無限」

另外，場內亦設有專屬為Hellosss而設的巨型扭蛋機和即影即有相機 —— 扭蛋機內有多款限量精品，包括小卓賢橡筋、小卓賢扣針、Inimitable : I nfinity memo padQ版手機掛繩扣片，以及刺繡歌詞匙扣等；

而即影即有相機則特設兩款Ian生日主題相框，讓大家盡情與Ian合照！巨型扭蛋機只於限定時段開放予已預約的Hellosss，而即影即有相機除了於限定時段開放外，亦會開放予大眾參與！

即影即有相機 巨型扭蛋機 巨型扭蛋機限量精品 巨型扭蛋機限量精品 巨型扭蛋機限量精品

陳卓賢生日應援展覽「Inimitable : I - nfinity / 獨一無限」@ Times Square

日期︰即日起至2024616

時間︰上午10時至晚上10

地點︰銅鑼灣時代廣場露天廣場及地庫1

扭蛋機詳情：（只開放予已預約人士）

日期

2024525-26日、61-2日、10日及15

時間

上午10時至晚上9

即影即有相機詳情：

 

只開放予已預約人士

開放予公眾

日期

2024525-26日、

61-2日、10日及15

2024524

2024527-31日、

63-9日、11-14日及16

時間

上午10時至晚上10

晚上6時至10

上午10時至晚上10
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