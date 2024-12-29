ICC波士廳101午市套餐買一送一！$449歎米芝蓮粵菜 點心拼盤/煎北海道帶子皇/粉絲焗大虎蝦

ICC 環球貿易廣場波士廳全新午市優惠！只需$449即歎盡午市八道菜佳餚盛宴，品嚐波士點心三色拼盤、燒汁煎北海道帶子皇、奇香粉絲焗大虎蝦等精緻美食，即睇詳請。