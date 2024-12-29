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生活
2024-12-29 14:00:00

ICC波士廳101午市套餐買一送一！$449歎米芝蓮粵菜 點心拼盤/煎北海道帶子皇/粉絲焗大虎蝦

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ICC波士廳101午市套餐買一送一！$449歎米芝蓮粵菜 點心拼盤/煎北海道帶子皇/粉絲焗大虎蝦

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ICC 環球貿易廣場波士廳全新午市優惠！只需$449即歎盡午市八道菜佳餚盛宴，品嚐波士點心三色拼盤、燒汁煎北海道帶子皇、奇香粉絲焗大虎蝦等精緻美食，即睇詳請。

置身ICC 101高空，俯瞰維多利亞港美景，歎盡午市八道菜佳餚盛宴，米芝蓮升級團隊為各位呈獻全新精緻美點，帶來無與倫比的用餐體驗。

午市八道菜佳餚盛宴

波士點心三色拼盤、綠樹銀花、奇香粉絲焗大虎蝦、燒汁煎北海道帶子皇、鎮江小排骨、魚湯千層泡農場時蔬、波士炒飯、波士美點（合桃酥、杯仔楊枝甘露）

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KKday 快閃限量搶– 買一送一】午市八道菜佳餚盛宴

KKday 優惠: HK$898/2 位，HK$449/ （原價HK$1,796/2 位）（另收茶芥及原價加一服務費）

優惠期(預訂期)：即日至2025 1 2 23:59

用餐日期：2024 12 28 日至2025 2 28 日（1 29 日至2 1214 日除外）

入座時間： 12:00 / 12:30 / 13:00 / 13:30 / 14:00 / 14:30

用餐時間：90 分鐘

立即預訂：請按此

ICC 環球貿易廣場波士廳

地址：尖沙咀柯士甸道西1 號環球貿易廣場(ICC)101 B2 號舖

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