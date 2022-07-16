IDEAS觀塘APM開全新旗艦店 1:1 Iron Man模型坐陣+定期搞展覽+限定迪士尼商品

迪士尼官方授權商JONWIN INTERNATIONAL CO. LTD.在觀塘APM開設首間IDEAS旗艦店。店內有1:1 Iron Man模型、巨型Micky Mouse、蜘蛛俠等打卡位，亦獨家限定發售史迪仔、小飛象及小金咕𠱸，更有《彼思動畫》、《迪士尼公主》系列可愛盲盒迷你珍藏人偶，迪士尼粉絲必去！

1:1 Iron Man+ 蜘蛛俠模型坐陣 繼去年於屯門市廣場及沙田新城市開設專賣店，IDEAS今次進駐觀塘！為大家帶來一系列迪士尼授權產品。觀塘旗艦店相比屯門及沙田店足足擴大了近一倍的空間，門口擺放1:1 Iron Man人偶為新店坐陣，旁邊亦有蜘蛛俠吸引眼球，收銀處附近有另一個1:1 Iron Man人偶，Marvel迷不可錯過！

全港獨有 Exhibition Zone 旗艦店內設有全港獨有Exhibition Zone，將會不定期邀請不同界別的本地創作人聯乘合作，舉辦小型展覽或設立期間限定店售賣各式各樣的藝術品，希望讓更多富有不同創意點子的創作人擁有與公眾接觸的平台。即日起已經可以參觀開幕首個展覽「START FROM FUTURE」，由本地品牌 URDU策劃，與本地全手工木製潮流品牌 Start from zero合作，利用回收木材拼砌出位於店舖盡頭的潮流空間，更推出一系列以拼木為主題的DISNEY限定商品！ URDU 為旗艦店帶來兩個全新系列單品：URDU 7 吋站立式公仔及香港首發 URDU 自家創作塊根植物藝術裝飾系列-GARDEN series。URDU 7吋站立式公仔擁有多款造型，迪士尼米奇、唐老鴨、小熊維尼等，更有首次亮相的彩色版米奇和唐老鴨。彩色版米奇和唐老鴨在即日起接受預訂，而其餘角色的彩色版將於月底開鑼的動漫節展出並發售。

IDEAS 旗艦店獨家限定首賣產品 率先睇 為慶祝旗艦店開幕，旗艦店推出一系列特別限定首賣商品，等著粉絲帶回家。當中包括UNDONE的「Undone DonaldStay Cool Together JW LE」及「UNDONE GUESS WHO”S BACK JW LE」兩款時尚腕錶，均限量發獨家售各20隻。HV Products 亦推出三款IDEAS獨家限定首賣咕臣，有迪士尼史迪仔、小金和小飛象。

Hot Toys最新握出以Pixar電影系列角色為主題的Pixar Cosbi盲盒迷你珍藏人偶。分別有8款基本版及1款隱藏版，基本版包括《玩轉腦朋友》的阿愁和阿樂、《超人特攻隊2》的小積、《沖天救兵》的羅小飛和卡爾、《怪獸公司》的毛毛、大眼仔和阿布；另外更有《玩轉腦朋友》的乒乓作為隱藏版。 同步推出《迪士尼公主》系列，同樣有8款基本版及1款隱藏版，基本版包括灰姑娘、白雪公主、艾利奧公主、茉莉公主、樂佩公主、睡公主、花木蘭及貝兒。而且更有金屬色塗裝的白雪公主作隱藏版，而且地台更以拼圖概念所設計，將所有公主連在一起。

韓國專業美甲品牌DGEL最近與DISNEY宣佈合作推出一系列經典卡通及公主人物的GEL甲油。有《迪士尼公主》及《Mickey Friends》系列。迪士尼公主人物系列全套共6個顏色，而Mickey Friends系列分別有「迪士尼米奇」鮮豔色系列、「迪士尼米妮」裸色系列、「唐老鴨」灰色系列及「黛絲鴨」粉色系列，每款各有10種顏色。

全港最齊全的 Plush wall 登場 日本品牌Marushin一直推出高質量毛公仔，它們為這次開幕的旗艦店組裝堪稱全港最齊全的plush wall。多款角色造型的plush閉起雙眼，以輕鬆享受的表情配上趴着的姿勢。

由即日起，凡於IDEAS APM分店購物滿以下指定金額，即可獲贈或加購開幕限定商品，數量有限，贈完或售完即止。 即睇全部開 幕優惠！