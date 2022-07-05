ifc商場「Cake & Bake」甜點禮遇迎接夏日 聯同10大知名環球品牌 限時推出4款低至6折的特選甜點組合

以令人垂涎的甜點迎接盛夏！由即日起至 7 月 25 日，ifc 商場與10個馳名甜點品牌攜手合作推出「Cake &Bake」甜點禮遇，特選4款甜點組合以低至 6 折優惠登場！限量4款「Sweet Treats Trial Pass特選甜點組合」在KLOOK網上平台以港幣125元發售，每款組合均精心搭配三件不同品牌的蛋糕、麵包或甜品，以及一份環保三文治袋或天然蜂蠟布禮品；同時，商場一樓將帶來高達2.5米的大型海綿蛋糕造型裝置，必成甜品控們的打卡熱點，以滿足對甜食的渴望。

10 大知名環球甜點品牌呈獻 4 款「 Sweet Treats Trial Pass 特選甜點組合」

ifc 商場匯聚逾 50 間知名環球美饌，更不時引入城中熱門餐飲品牌，如剛進駐即大受注目的純素甜點品牌essentia BY HOLGER DEH，帶來百份百植物基底製造的健康又精緻的純素甜點。

是次「Cake &Bake」推廣活動聯同10個來自世界各地的品牌，由本地熱門蛋糕專門店，到法國殿堂級糕點品牌均應有盡有，當中包括自1682年起風靡王室的法國美食世家DALLOYAU、香港最純正法式甜品店之一PAUL LAFAYET、由世紀名廚主理的最佳法式茶座之一Le Salon de Thé de Joël Robuchon、意大利高級美饌COVA PASTICCERIA & CONFETTERIA、榮獲最高3星評價的日本大阪高級Shokupan專門店SAKImoto Bakery、香港數一數二的無麩質蛋糕店 LIFETASTIC PATISSERIE、本地知名戚風蛋糕專門店La Famille、以千層蛋糕聞名的國際知名精品蛋糕店Lady M New York、熱愛向本地文化致敬的美國當文歷餅店by Dominique Ansel，以及經典法國品牌agnès b. LA LOGGIA bis。這10家甜食品牌驚喜打造出4款為炎夏解饞的特選甜點組合，各配搭三件不同口味的蛋糕、麵包或甜品。