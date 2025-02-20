IG青少年帳戶｜IG新設青少年帳戶 9大功能助社交安全 家長可設使用時限/監察聊天對象

使用IG或Threads等社交平台早已成為不少人的生活常態，絕大部分青少年更加擁有多個社交平台帳戶。但青少年自控能力及保護意識較低，容易沉迷當中或被不當內容影響。Instagram近日新設青少年帳戶，註冊年齡為13至17歲的用戶將自動納入當中。平台透過一系列措施，如家長可設使用時限及監察聊天對象等措施，保障未成年用戶安全。

Instagram設青少年帳號，保護未成年者社交安全。（Astro小太陽《看見未來的女孩》劇照）

自動轉為不公開帳戶

Instagram設新規定，13歲或以上人士方可開設帳戶。13歲以下用戶，則須在帳戶個人簡介上清楚標明帳戶由家長或他人管理。對於可能有用戶謊報年齡，Instagram母公司Meta將從多方面驗證年齡，當中包括提供生日、附相片的身分證件和／或提交自拍影片來確認年齡。

IG青少年帳戶｜審查敏感內容

IG自動使用最嚴格的標準，過濾敏感內容，避免青少年在探索、Reels及動態消息的推薦內容上接觸不當內容。

IG青少年帳戶｜接收訊息限制

青少年只能接收已追蹤對象及曾經聯繫的用戶訊息。

IG青少年帳戶｜不公開帳戶

青少年帳戶將自動轉為不公開帳戶。如果想追蹤青少年帳戶，須得到用戶同意。被青少年拒絕追蹤的用戶同時無法查看帳戶內容及與其互動。

IG青少年帳戶｜睡眠模式

系統將自動開啟睡眠模式，每晚10點至次日早上7點將關閉IG通知，並開啟自動回覆訊息功能。