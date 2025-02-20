IG青少年帳戶｜IG新設青少年帳戶 9大功能助社交安全 家長可設使用時限/監察聊天對象

使用IG或Threads等社交平台早已成為不少人的生活常態，絕大部分青少年更加擁有多個社交平台帳戶。但青少年自控能力及保護意識較低，容易沉迷當中或被不當內容影響。Instagram近日新設青少年帳戶，註冊年齡為13至17歲的用戶將自動納入當中。平台透過一系列措施，如家長可設使用時限及監察聊天對象等措施，保障未成年用戶安全。
自動轉為不公開帳戶
Instagram設新規定，13歲或以上人士方可開設帳戶。13歲以下用戶，則須在帳戶個人簡介上清楚標明帳戶由家長或他人管理。對於可能有用戶謊報年齡，Instagram母公司Meta將從多方面驗證年齡，當中包括提供生日、附相片的身分證件和／或提交自拍影片來確認年齡。
IG青少年帳戶｜審查敏感內容
IG自動使用最嚴格的標準，過濾敏感內容，避免青少年在探索、Reels及動態消息的推薦內容上接觸不當內容。
IG青少年帳戶｜接收訊息限制
青少年只能接收已追蹤對象及曾經聯繫的用戶訊息。
IG青少年帳戶｜不公開帳戶
青少年帳戶將自動轉為不公開帳戶。如果想追蹤青少年帳戶，須得到用戶同意。被青少年拒絕追蹤的用戶同時無法查看帳戶內容及與其互動。
IG青少年帳戶｜睡眠模式
系統將自動開啟睡眠模式，每晚10點至次日早上7點將關閉IG通知，並開啟自動回覆訊息功能。
Instagram同時推出家長監護功能，協助家長保護子女社交安全。
IG家長監護功能｜限制使用時長
家長可限制未成年子女使用IG及Threads的使用時間上限。
IG家長監護功能｜審批子女安全防護強度要求
父母可審批子女降低其帳戶網絡安全設定防護強度的要求。
IG家長監護功能｜查看聊天對象
家長可查看子女如何使用IG的洞察報告，當中包括聊天對象，但不能查閱聊天記錄及重設密碼。