IKEA優惠｜第二階段精選產品 30款產品低至5折 傢俬/家飾/收納好物

IKEA由即日起至12月17日，推出第二階段精選產品優惠，超過30款經典熱賣產品低至5折！今次優惠繼續IKEA「低價創造無價」的核心理念，優惠產品涵蓋傢俬、家飾及收納好物，全都是家居必備好幫手，優惠期有限，大家一於把握機會！
IKEA第二階段精選產品推介
今次IKEA第二階段精選產品優惠的減價產品多達30款以上，當中包括多款長期人氣熱賣產品，例如：IKEA 365+ 平底鑊覆有Sol-gel 陶瓷易潔塗層，可避免食物燒焦或黏鑊，鑊底內外層採用不銹鋼，中間為鋁製夾層， 可快速加熱，縮短烹調時間；DRÖNA 儲物盒由輕量布料製成，附有一體式的布質手柄，方便拉出與移動，適合收納雜物、玩具或衣物，可放置於地面或書櫃內；VARIERA 加置層架巧妙解決廚櫃空間不足的問題，可單獨或組合多個層架使用，輕鬆打造額外貯物空間；SKÅDIS 洞洞板可自由搭配掛鉤與收納配件，不論是整理辦公桌文具，還是收納隨身小物都非常適用；FLYGFISK 餐墊的耐用物料可保護桌面，為餐桌增添北歐簡約風格。
IKEA 香港及澳門分店資料
銅鑼灣分店 銅鑼灣柏寧酒店地庫
九龍灣分店 九龍灣 MegaBox L4
沙田分店 沙田 HomeSquare L6
荃灣分店 荃灣青山公路 388 號 8 咪半 3 樓
大埔規劃及訂購中心 新界大埔超級城 B 區 2 樓 238A 號舖
尖沙咀規劃及訂購中心 尖沙咀河內道 18 號 K11 Art Mall 地庫 2 樓 B204-B210 舖
太古規劃及訂購中心 太古城道 18 號太古城中心地下 020A 及 1 樓 104-105 號舖
坑口規劃及訂購中心 將軍澳坑口重華路 8 號東港城商場 2 樓 221 號舖
澳門分店 澳門氹仔廣東大馬路星皓廣場 1 樓 101 號舖及 2 樓 201 號舖