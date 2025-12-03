IKEA優惠｜第二階段精選產品 30款產品低至5折 傢俬/家飾/收納好物

IKEA由即日起至12月17日，推出第二階段精選產品優惠，超過30款經典熱賣產品低至5折！今次優惠繼續IKEA「低價創造無價」的核心理念，優惠產品涵蓋傢俬、家飾及收納好物，全都是家居必備好幫手，優惠期有限，大家一於把握機會！

IKEA第二階段精選產品推介

今次IKEA第二階段精選產品優惠的減價產品多達30款以上，當中包括多款長期人氣熱賣產品，例如：IKEA 365+ 平底鑊覆有Sol-gel 陶瓷易潔塗層，可避免食物燒焦或黏鑊，鑊底內外層採用不銹鋼，中間為鋁製夾層， 可快速加熱，縮短烹調時間；DRÖNA 儲物盒由輕量布料製成，附有一體式的布質手柄，方便拉出與移動，適合收納雜物、玩具或衣物，可放置於地面或書櫃內；VARIERA 加置層架巧妙解決廚櫃空間不足的問題，可單獨或組合多個層架使用，輕鬆打造額外貯物空間；SKÅDIS 洞洞板可自由搭配掛鉤與收納配件，不論是整理辦公桌文具，還是收納隨身小物都非常適用；FLYGFISK 餐墊的耐用物料可保護桌面，為餐桌增添北歐簡約風格。