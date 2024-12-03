IKEA北歐森林童話小鎮登陸沙田！4米高枕頭聖誕樹/北歐森林打卡位/11款限定節日美食

今個聖誕，IKEA將聖誕氣氛濃厚的北歐森林童話小鎮帶來沙田HomeSquare！不可錯過打卡必影的獨家4米枕頭聖誕樹、北歐森林童話場景及滿載聖誕新品的小屋，除了多個聖誕打卡位外，指定日子更有小遊戲及工作坊，同時更增設美食站，11款限定節日美食等住大家品嚐，即睇詳請！

4 米 IKEA 枕頭聖誕樹 北歐森林童話場景 即日起至1月1日，沙田HomeSquare L1中庭將化成北歐森林童話小鎮，將今季主題「睡好覺、做好夢」融入佈置，以IKEA枕頭打造聖誕樹。另一邊冬日魔幻森林的大樹前，有一眾瑞典森林的動物、昆蟲和植物的IKEA毛公仔，各位可以身處其中盡情打卡，感受別具特色的聖誕氣氛！

夢幻聖誕限定美食 美食站亦推出多款全新限定美食，超人氣經典美式熱狗和香脆雞肉串更設有5種全新特色醬供大家選擇，包括：松露沙律醬、明太子沙律醬、蜜糖芥末醬、韓式特辣醬、琥珀甜辣醬，令人食指大動。 必食甜品有曲奇雪糕三文治隨心配和雪糕麻糬粒粒三文治隨心配，12款雪糕和5款曲奇口味，總共可組合出60種配搭！聖誕當然必試玉桂卷配蘋果松子玉桂醬，酸甜味道，配上軟糯的玉桂卷，感受甜蜜溫暖的節日滋味。另外更有棉花糖、孜然雞胸軟骨雞肉串、甜辣雞肉年糕串和瑞典傳統熱紅酒，盡情體驗瑞典聖誕市集氛圍。

聖誕精選熱賣 IKEA聖誕小鎮準備了一系列最新的精選產品供大家選購，包括全新VINTERFINT和STRÅLA系列，除了各式各樣的擺設外，小鎮中還備有各種尺寸、顏色及形狀的聖誕掛飾供大家選購，一站式打造獨一無二的聖誕樹，為家中注滿聖誕氣氛！ IKEA聖誕小鎮更特設SKOGSDUVA 系列專區，各款家飾家品應有盡有。精選必買SKOGSDUVA毛公仔，造型來自瑞典森林的動物、昆蟲和植物，外型可愛有趣。看起來像樹幹一樣的SKOGSDUVA 圓柱形咕臣和 SKOGSDUVA 被套枕袋套裝 ，讓家中馬上化身成一座瑞典魔幻森林！

限定 yuu 會員遊戲和聖誕裝飾工作坊 除了聖誕打卡位、一連串美食和精選產品外，12月7-8日下午2-6時期間，將舉行yuu 會員遊戲。yuu會員凡於當日在IKEA沙田分店或IKEA北歐森林童話小鎮任何消費，即可參與！參加者只需坐在床上，將毛公仔拋入相應積分箱，便可以總積分去換取對應的IKEA驚喜禮品。 而在12月14, 15, 21, 22, 24-26, 28, 29日的下午2-6時期間，IKEA北歐森林童話小鎮將舉行聖誕裝飾工作坊，yuu會員只需當日在IKEA 沙田分店或IKEA北歐森林童話小鎮進行消費，便可即場參與工作坊，DIY一份獨特的聖誕心意。