IKEA員工一日體驗！ 深入IKEA瑞典辦公室 家品製作大解構/免費健身室/獨有Fika文化

北歐國家向來都給人「幸福」的印象，而瑞典更是長期名列《世界幸福報告》頭4位。究竟如此幸福的國家，它的工作生態是如何？今次記者帶大家深入走訪IKEA瑞典總部辦公室，親身體驗IKEA員工一天的生活之餘，亦讓大家了解瑞典人獨特的工作文化！ 圖文：Kristy 鳴謝：IKEA

瑞典Almhult鎮為IKEA宜家總部，設有不同辦公室，當中以Test Lab、Food Lab、IKEA of Sweden及IKEA Marketing and Communication AB (IMC)為四大核心。 記者主要參觀了Test Lab及Food Lab兩個辦公室。來到Test Lab，顧名思義就是實驗室。現時IKEA擁有2個Test Lab，分別位於瑞典Älmhult及上海。為各項產品進行不同的產品測試，例如燈具和燈掣的光線強度和耐用度、地毯的耐壓度等。裡面擺放了多件待生產的家品，以床褥為例，大型機器會不斷輾壓達30,000轉，確保其安全性之餘，更可對比測試前後的硬度、緊緻度及厚度，一般需時30小時。

除了家品外，IKEA的食物更是大受香港人歡迎！無論是名物肉丸、熱狗、雪糕，還是各式各樣的急凍食物，都是由Food Lab研發。裡面並不是一般的辦公室，而是餐廳廚房。料理設計師Daniel Yngvesson穿上廚師制服，一邊為大家烹調食物，一邊為大家講解食品研發過程。他指出食品計新菜式，由制定簡介，到研發、確保食物安全、採購，整個過程需花至少1年半。為測試食物品質，他們亦會定期品嚐產品，對比前後差別。 此外他更預告，IKEA於2025年會將餐廳所提供的植物性選項將會增至50%。除了在瑞典美食廊有售的急凍植物素雞塊外，未來亦會在10月份於餐廳和美食站有售。2025年更會推出全新版本的植物素肉丸，喜歡吃肉丸的你一定不能錯過！

超筍員工福利 返工唔使拍卡 在Almhult鎮裡過半居民都為IKEA員工，有員工表示，自己的爺爺嫲嫲都曾經為IKEA打工，可說是被IKEA養大的。能夠吸引到三代都在同一集團上班，除了地點夠近之外，員工福利更是重中之重。瑞典IKEA的工作時數為一週40小時。員工不需要強制性打卡，甚至可以只到公司1-2天，只需要在限期內將工作做好即可。座位方面，員工們沒有固定座位。除了一般辦公椅外，更提供瑜伽球供大家邊工作邊鍛鍊。辦公室內亦有多個大型公共空間，方便一眾員工互相交流，順道激發創意小宇宙。

每日準時 Fika Time 免費健身室 + 下午茶 越來越多企業都推崇Work-Life Balance，IKEA都不例外。不得不提瑞典獨有的Fika文化：Fika於瑞典語有類似下午茶的意思，通常是每天的10點及3點。主要目的讓員工停下手邊所有事情，喝杯咖啡吃個甜品，先休息再工作。公司裡更會有廣播，提醒員工已到Fika時間。

每個辦公室都有免費茶水、咖啡、朱古力及茶點供應，IKEA更特別設置大型休憩空間「Aktivitetshuset」，除了有用餐地方外，亦有健身室、多用途運動場等。全部都可以讓員工免費預約，裡面有不時會舉辦身心靈講座、興趣班等，記者當天就見到有跳舞、足球及籃球班。

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