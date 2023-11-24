IKEA坑口｜IKEA坑口規劃及訂購中心12月15日開幕 將軍澳區首間分店

IKEA人氣吉祥物FABLER小熊多次宣布要入坑，原來IKEA坑口規劃及訂購中心將於12月15日開幕，進駐坑口東港城，是將軍澳區首間規劃及訂購中心，新店將提供全面家居規劃及服務，助居民打造更舒適的家居生活，更特別為有小孩的家庭提供更多收納靈感。同時亦設有免運費的自助提貨櫃，方便提取從IKEA網站訂購的貨物。 IKEA 坑口｜加入與兒童同住元素 作為將軍澳的全新接觸點，坑口規劃及訂購中心佔地近9,500呎，內有不同專區和示範單位，提供家居佈置靈感。新店以收納為主題，加入與兒童同住的元素，提供更具針對性的收納方案。新店同樣設有人氣高企的瑞典美食廊及美食站，提供多款滋味食材及各款特色小食。正式開幕期間，坑口規劃及訂購中心將會推出限定活動及開幕限定驚喜禮遇。

IKEA 坑口｜家居收納主題 將軍澳區以住宅區為主，區內有多個屋苑和學校，根據統計，區內超過52%家庭是和子女同住，同時根據IKEA 2022年度的全球居家趨勢調查，結果顯示近八成受訪者因為家中過多物品而感到沮喪，而整潔的住所能夠提升對「家」的滿意度，帶來心情的愉悅感，可見想要改善邁向理想居家，收納是重要的一環。 有見及此，IKEA全新坑口規劃及訂購中心以兒童家庭生活及家居收納為主題，透過設立多個示範區域及收納用品專區，主要展示客飯廳布置、睡房布置及各類家居擺設，為眾多家庭，特別是與兒童同住的家庭，針對性提供家居設計概念及收納靈感，為家增添更多空間，以此讓更多人都能貼近自己心目中的美好家居生活。

IKEA 坑口｜示範空間根據將軍澳屋苑布局設計 店內設立不同專區，主要展示客廳布置、睡房布置，亦有各類家居擺設，當中的6個示範空間都是根據將軍澳區住宅佈局設計，當中的4間更參照區內常見屋苑的尺寸和佈局，提供更「貼地」的家居佈置靈感，整合出最適宜的空間改造方案。

IKEA 坑口｜設置自助提貨櫃 此外，IKEA坑口規劃及訂購中心設有免除運費的自助提貨櫃，提貨櫃由早上7時至晚上10時運作，讓交易、網上訂購及取貨過程更快速便利。

宜家家居坑口規劃及訂購中心 試業期：2023年11月29日至12月14日 正式開幕日期：2023 年 12 月15日 營業時間：星期一至日及公眾假期 11:00am - 9:00pm(開幕日之開店時間為12:00pm) 瑞典美食站營業時間：星期一至日及公眾假期 11:00am - 9:00pm 地址：將軍澳坑口東港城商場2樓221號舖