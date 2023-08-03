IKEA太古開幕｜IKEA新店登陸太古城 玩夾公仔機/獨家「太古猩」猩猩包/限量購物袋鎖匙扣

IKEA太古規劃及訂購中心將於8月11日開幕，正式進駐太古城中心，記者今日為大家率先介紹新店活動及特色，新店以「太古猩」為鎮店吉祥物，新店美食站亦會獨家推出朱古力作餡料的「太古猩」造型猩猩包，亦有「巨大化」、2.3高的「太古猩」坐鎮，讓大家打卡。新店亦有限定夾公仔活動，以及兩款獨家的迷你購物袋鎖匙扣，包括經典白色及奪目粉紅款式，讓大家趕上「Pink Lady」潮流！

IKEA太古規劃及訂購中心將於8月11日開幕

IKEA 太古新店｜主打客飯廳 / 客飯廳 / 工作區域等收納方案 太古規劃及訂購中心以家庭生活、家居收納及可持續發展為主題，佔地近14,000呎。根據IKEA的全球居家趨勢調查結果顯示，近八成受訪者因為家中過多物品而感到沮喪。因此IKEA的太古新店就以家庭生活及家居收納作主題，透過設立多個示範區域及收納用品專區，展示客飯廳佈置、睡房佈置及各類家居擺設，為眾多家庭，特別是與兒童同住的家庭，針對性提供家居設計概念及貯物巧思，為住所增添更多空間。新店的示範單位更是根據港島東多個屋苑的住宅佈局而設計，方便住戶設計擺位格局。

IKEA 太古新店｜特設「可持續發展」專區 新店特設「可持續發展」專區，區域內推介的傢俬及家品均符合綠色生活和可持續發展概念，如：LED 燈飾、以天然物料和可再生物料生產的床上用品等，並帶來有助減少浪費、節約水電和垃圾分類的實用家品推介，顧客亦可從周邊的標籤，了解可持續發展的小知識。

IKEA 太古新店｜與2.3米巨大化「太古猩」 打卡 作為太古店的吉場物，「太古猩」將以「巨大化」形象坐鎮太古迎賓。這隻「太古猩」高達2.3米，更穿上IKEA員工制服，歡迎大家光臨新店，「太古猩」將由8月11日至9月10日，於太古城中心內現身，記得把握機會，購物同時順道與牠打卡！

IKEA 太古新店｜新店獨家 IKEA 迷你購物袋鎖匙扣 KNÖLIG鎖匙扣造型別緻，如同迷你版IKEA 購物袋，更可以成為「散紙包」。新店新出兩款KNÖLIG鎖匙扣：白色鎖匙扣印上經典IKEA LOGO；另有奪目粉紅款式，一秒趕上「Pink Lady」潮流。兩款鎖匙扣於太古規劃及訂購中心獨家發售，數量有限，售完即止。

IKEA 太古新店｜限定夾公仔 夾走 IKEA 可愛吉祥物 適逢新店太古開幕，由8月11日起至8月30日，連續三星期，凡於太古規劃及訂購中心消費滿$100，即可獲得夾公仔機會，隨時「夾走」IKEA多款可愛小禮品，包括首次登場的心心匙扣，以及不設公開發售的「太古猩」公仔，每位顧客及每張收據每天只限獲得3次夾公仔機會，先到先得，送完即止。

IKEA 太古新店｜美食站獨家「太古猩」造型猩猩包 由8月5日起至8月31日，美食站新品將陸續登場。載譽歸來的BLÅHAJ鯊魚造型鯊鯊包將於8月24至31日登場，太古美食站更將率先推出兩大新品——8月5日起開賣「太古猩」造型猩猩包，內裡用上朱古力作餡料，香味濃郁但不會太甜；緊接有FABLER熊仔造型小熊包在8月18日登場，搭配香芋餡料，口感軟糯。而且每款包點都只是$8，好食又打卡able！