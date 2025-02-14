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生活
2025-02-14 14:00:00

IKEA家品/家飾/廚具低至五折 $9.9入手好物/yuu會員額外賺積分+優惠價換現金券

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IKEA家品/家飾/廚具低至五折 $9.9入手好物/yuu會員額外賺積分+優惠價換現金券

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IKEA推出冬日減價，即日起至312日過千精選家品、家飾、廚具以低至五折出售，最平$9.9即入手人氣生活好物。另外yuu會員亦有兩大優惠，即日起至226日期間購買指定產品即可額外賺5,000積分，更可以優惠價兌換IKEA現金券，即睇優惠詳請。

精選客廳傢具

必入手FÄLLSKÄR可調式扶手椅，原價$1,299，現只要$799即可入手，性價比超高。另有DAJLIEN活動几低於5折，原價$599.9，現在只需$279.9。不可錯過FÄLLSKÄR可調式兩座位梳化只需$3,499，原價$4,999，折價超過一千，絕對不可錯過。

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寢室傢具用品優惠

今期必入手VALEVÅG標準雙人獨立袋裝彈簧床褥，原價$2,799，現折後只需$1,999，只要$2,000就有找，超級抵買。另外TYSSEDAL衣櫃亦非常值得入手，只需$1,999即可買到，原價$2,999

低價精緻餐具

IKEA減價優惠，絕對要入手多種減價廚具和餐具。今期SLÄTROCKA廚具性價比超高，平底鑊只需$149.9(原價$299.9)，另有FRÖJDA沙律/甜品叉$19.9/四件(原價$69.9)，平均一件不用$5，非常抵買。

$9.9精選產品

IKEA部份人氣生活好物及家居用品減價後只需$9.9AURTIENDE水樽、GURLI𠱸套、FÖSSTA粉紅色花瓣碗打造粉色超萌家居，一律只需$9.9，超級筍貨！

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