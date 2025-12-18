IKEA年終大減價優惠 人氣產品低至3折！$50入手座地燈/和暖被$100有找

IKEA年終大減價！即日至1月21日期間，過千件精選貨品低至3折，趁著年尾大掃除，到IKEA入手新家品，讓家居煥然一新！另外yuu會員更可享專屬優惠！凡惠顧滿HKD/ MOP $1,000，即可賺取 3 倍 yuu 積分，即睇詳情。

IKEA 年終狂減優惠低至 3 折

由即日起至1月21日，IKEA精選家品、家飾、收納用品、燈具以 3 折起出售立即留意以下搶手家品推介。

KALASBRA花朵碗以強化玻璃製成，堅固耐用，更可放入洗碗碟機及微波爐。SVALKA酒杯一套4件，設計簡約，瞬間提升餐桌的高雅氛圍。VÄXTHUS貯物籃採用白楊木編織而成，盡顯獨特個性。LUGNARE香味乾花是理想的家居點綴，可以擺放在家中，增添視覺美感，同時散發出令人身心放鬆、自在舒適的療癒香氣。VICKLEBY紙製座地燈照出明亮柔和光線，增添家居溫暖舒適的氣氛。四季通用的SMÅSPORRE和暖被，徹夜恆溫和保持濕度，享受舒適睡眠！不可錯過長期熱賣的日常必備好物BJÖRKÅSEN摺檯，提供黑白兩色選擇，可折疊設計更節省空間，適合小戶型家居使用。