生活
2025-12-18 15:00:00

IKEA年終大減價優惠 人氣產品低至3折！$50入手座地燈/和暖被$100有找

IKEA年終大減價！即日至121日期間，過千件精選貨品低至3折，趁著年尾大掃除，到IKEA入手新家品，讓家居煥然一新！另外yuu會員更可享專屬優惠！凡惠顧滿HKD/ MOP $1,000，即可賺取 3 yuu 積分，即睇詳情。

IKEA年終狂減優惠低至3

由即日起至121日，IKEA精選家品、家飾、收納用品、燈具以 3 折起出售立即留意以下搶手家品推介。

KALASBRA花朵碗以強化玻璃製成，堅固耐用，更可放入洗碗碟機及微波爐。SVALKA酒杯一套4件，設計簡約，瞬間提升餐桌的高雅氛圍。VÄXTHUS貯物籃採用白楊木編織而成，盡顯獨特個性。LUGNARE香味乾花是理想的家居點綴，可以擺放在家中，增添視覺美感，同時散發出令人身心放鬆、自在舒適的療癒香氣。VICKLEBY紙製座地燈照出明亮柔和光線，增添家居溫暖舒適的氣氛。四季通用的SMÅSPORRE和暖被，徹夜恆溫和保持濕度，享受舒適睡眠！不可錯過長期熱賣的日常必備好物BJÖRKÅSEN摺檯，提供黑白兩色選擇，可折疊設計更節省空間，適合小戶型家居使用。

yuu 會員額外專享優惠

優惠期間，yuu會員可額外享驚喜優惠：

  • 即日至1月21日：yuu會員於IKEA分店(愉景灣及奧運Close to you 除外)或網上消費滿$1,000，即可賺取3倍積分。
     
  • 12月22日至1月4日：
    以10,000 yuu積分換購IKEA $55現金券(原價：11,000 yuu積分)
    以14,000 yuu積分換購IKEA $80現金券(原價：16,000 yuu積分)
