IKEA快閃免費派雪糕 簡單1步驟即可歎

聖誕將至，IKEA 宜家家居聯同九龍灣 MegaBox 推出快閃小驚喜，由即日起至 2026 年 1 月 4 日的每個周六、日及公衆假期，只需完成簡單1個任務，即可免費換領 IKEA 雪糕券1張，品嘗美味雪糕，即睇下文活動詳情。

MegaBox聖誕佈置登場 打卡兼享免費雪糕 MegaBox 現正舉行「Christmas Advent Delights」聖誕活動，場內設有巨型倒數月曆、禮物火車及可愛聖誕熊啤啤等打卡裝置，營造溫馨節日氣氛。配合場內佈置，商場聯同 IKEA 推出免費派雪糕快閃活動。

完成簡單打卡任務 即可換領雪糕券 活動期間，只需於 MegaBox 聖誕裝飾前拍照打卡，並將照片上載至 Facebook、Instagram 或 Threads，加上指定主題標籤 #MegaBox，並於指定帖文留言，即可獲贈 IKEA 雪糕券1張，或可愛熊仔年曆卡1張。每人每日只可換領1次，名額及禮品數量有限，送完即止。

IKEA X MegaBox 免費雪糕活動詳情 日期：2025 年 12 月 13 日至 2026 年 1 月 4 日（逢周六、日及公眾假期） 時間：中午 12 時至晚上 8 時 地點：MegaBox L5 中庭