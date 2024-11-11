IKEA指定產品降價 傢俬家品再創低價！雙人彈簧床褥/梳化/貯物櫃

IKEA再創低價，將多款指定傢俬、廚具、收納用品等熱賣產品價格調整，以優惠價格發售。是次降價產品除了有日常家品廚具外，更有多款寢具及傢俬，即睇內文了解。

寢具低至 9 折 VÅGSTRANDA雙人獨立袋裝彈簧床褥面層為特厚泡膠填料，有效紓緩身體壓力，睡眠時得到全面的放鬆；7 個舒適區不止能承托臀部和肩膊，而且照顧全身；雙層獨立袋裝彈簧設計，睡眠時不影響枕邊人，亦能為脊椎自然曲線提供極佳承托。KLUBBSPORRE 人體工學枕頭同時適合側睡及仰睡的你——冷凝膠提供涼爽、舒適的枕面，記憶泡膠提供足夠承托，有效紓緩頭部及肩頸壓力。除此以外，SMÅSPORRE和暖被透氣隔熱，讓你的身體呼吸自如，徹夜恆溫，讓你的被窩維持最舒適的睡眠溫度和濕度，享受舒適睡眠，迎接充滿活力的每一天。 今年多個系列的家品寢具再次推出低價優惠，三款產品的價格至少是去年的九折，以更實惠的價格享受舒適的居家生活。

客廳傢具創新價 ÄPPLARYD三座位梳化具有時尚簡潔的外觀，且配有柔軟的梳化套和蓬鬆的咕𠱸，以及可貼合身體和承托各種姿勢的袋裝彈簧，無論是坐著或是放鬆身軀躺下來也很舒適。BAGGEBO電視几外觀簡潔，風格時尚。電視几背面及頂部預留電線孔，方便整理電線及將電視連接到插座，迎合不同家庭客廳的家具擺放設計。開放式設計方便存放和拿取物品，櫃腳設計更可方便清理櫃底，打造整潔家居。EKET 4格貯物櫃既可獨立使用，亦可組成大型的貯物組合，適用於不同大小的家庭，方便顧客按個人需要隱藏或展示收藏品。以上三款傢具更可配搭其他系列家飾，讓顧客自選最心儀的客廳家品組合，隨你所需改變。 在「再創低價」下，購買以上三件客廳必備單品去翻新住所，總共可以節省接近HKD$700，簡直物超所值！

廚具價格更低 優質的廚具不但讓你享受烹調的樂趣，同時助你煮出新鮮美味的住家美食。FRUKTSKAL竹托盤以耐用的天然材料製成，便於打理又不容易損壞，更可放置不同大小的上菜盤和杯，於任何位置均可方便享受美食，一舉多得，非常實用。GLADELIG碗一套4隻以活性釉製成，表面呈現生動的手工質感，能夠配搭不同菜餚和場合，不論是平凡的晚餐或週末盛宴都能使用。BESINNING鏟，矽膠材質天然具有不粘性，可以輕鬆從鍋具表面刮取食物，減少食物浪費。AVSTEG廚房檯面貯物架底層可放置較高的瓶子，頂層則可擺放碗和罐，背後設有刀架，側旁可放砧板及鍋墊，另有2個廚具掛鈎，一架多用，是廚房收納的好幫手。同樣在「再創低價」下，多款廚具用品價格比以前更優惠，可以輕鬆無壓力地添置更多實用家品！