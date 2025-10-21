IKEA推期間限定$19韓式拉絲芝士餅 香濃水牛芝士餡 啖啖拉絲

香港IKEA推出期間限定話題新品！IKEA為大家送上來自韓國的超人氣美食拉絲芝士餅，這款街頭小食因神似放大的銅錢，加上拉絲芝士效果，成為了去韓國掃街時必食的神級小食，而由即日起全線香港IKEA美食站都可以吃得到！

IKEA $19韓式拉絲芝士餅

芝士控注意，香港IKEA全新推出拉絲芝士餅，將來自韓國的超人氣美食帶到各區的IKEA美食站！韓式拉絲芝士餅( $19)，CP值高，拉絲芝士餅內餡滿載水牛芝士，入口微甜濃郁，咬一口就能拉出超滿足的長長芝士絲，打卡一流之餘味道亦不錯！數量有限，售完即止，大家一於把握機會去試下佢！