IKEA推期間限定$19韓式拉絲芝士餅 香濃水牛芝士餡 啖啖拉絲

香港IKEA推出期間限定話題新品！IKEA為大家送上來自韓國的超人氣美食拉絲芝士餅，這款街頭小食因神似放大的銅錢，加上拉絲芝士效果，成為了去韓國掃街時必食的神級小食，而由即日起全線香港IKEA美食站都可以吃得到！
IKEA $19韓式拉絲芝士餅
芝士控注意，香港IKEA全新推出拉絲芝士餅，將來自韓國的超人氣美食帶到各區的IKEA美食站！韓式拉絲芝士餅( $19)，CP值高，拉絲芝士餅內餡滿載水牛芝士，入口微甜濃郁，咬一口就能拉出超滿足的長長芝士絲，打卡一流之餘味道亦不錯！數量有限，售完即止，大家一於把握機會去試下佢！
IKEA 香港美食站資料：
|
銅鑼灣分店 銅鑼灣柏寧酒店地庫
|
設有瑞典美食廊及美食站
|
九龍灣分店 九龍灣 MegaBox L4
|
設有 IKEA 餐廳、瑞典美食廊及美食站
|
沙田分店 沙田 HomeSquare L6
|
設有 IKEA 餐廳、瑞典美食廊及美食站
|
荃灣分店 荃灣青山公路 388 號 8 咪半 3 樓
|
設有 IKEA 餐廳、瑞典美食廊及美食站
|
尖沙咀規劃及訂購中心 尖沙咀河內道 18 號 K11 Art Mall 地庫 2 樓中庭 B204 - B210
|
設有瑞典美食廊及美食站
|
太古規劃及訂購中心 太古城道 18 號太古城中心地下
020A 及 1 樓 104-105 號舖
|
設有瑞典美食廊及美食站
|
坑口規劃及訂購中心 將軍澳坑口重華路 8 號東港城商場 2 樓 221 號舖
|
設有瑞典美食廊及美食站