IKEA推茶記常餐 $43歎沙嗲牛麵/叉燒湯意粉！港式口味奶醬蛋糕/鴛鴦新地筒同步登場

IKEA都可以歎到經典茶記美食！今個1月，IKEA香港餐廳推出3款全新茶餐廳套餐，$43就可以歎到地道沙嗲牛麵餐，非常抵食。香港IKEA美食站更同步推出傳統港式飲品口味新地，必試鴛鴦新地筒，每款新地更可配搭迷你雞蛋仔，一次過滿足想品嘗街頭小食的願望，即睇詳情！
港式常餐1月限定登場
香港IKEA餐廳1月推出全新餐單，超抵價 $43重新演繹大家最愛的平靚正茶記常餐！3款IKEA常餐包括有人氣必點的沙嗲牛肉麵，濃郁沙嗲醬汁裹覆著嫩滑牛肉，搭配即食麵形成絕妙平衡；另一麵食雪菜肉絲雞肉米粉，香濃雪菜與肉料提鮮；港式經典叉燒湯意粉，蜜汁叉燒與清湯相得益彰！3款套餐均附黑松露炒蛋配煙燻蜜糖腸2件和蒜香牛油法包，令每天都夠哂滿足又醒神！
以上餐點更可任選一款飲品，有咖啡、紅茶、綠茶、汽水或北歐果味飲品，不論早午餐，都能完美享受滋味體驗。
4款港式口味蛋糕
香港IKEA餐廳更帶來4款全新港式口味蛋糕，各位甜品控絕對必試！首先是黃梅醬巴斯克蛋糕，巴斯克風味結合經典清新的黃梅醬，令人驚喜；牛奶糖慕絲蛋糕，香濃牛奶糖風味讓人回味無窮。奶醬慕絲蛋糕帶來滿滿地道風味，將多士上的奶醬甜香融入慕絲蛋糕，口感柔滑綿密；阿華田木糠蛋糕以經典的阿華田為靈感，多重口感，甜而不膩，4款全新蛋糕將於一月登陸香港IKEA餐廳！
傳統港式飲品化身新地 加入雞蛋仔雙重滿足
IKEA香港美食站於1月同步推出多款新地甜品！必試香濃回甘的炭燒咖啡新地筒軟，口感軟滑與咖啡烘焙香味交織，帶來多重驚喜；港式奶茶新地筒茶香醇厚，加入以絲滑奶香，重現地道港式奶茶風味；鴛鴦新地筒將兩種經典味道結合，呈現鴛鴦的港式獨特味道。每款新地更可配搭外脆內軟的雞蛋仔，送上冷熱交融的味蕾衝擊，令人難以抗拒！
同時獨家呈獻芝味瑞典肉丸批，金黃酥脆的外皮包著IKEA人氣瑞典肉丸，融入了濃郁的芝士，令人愈食愈上癮，記得不要錯過。