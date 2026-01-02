IKEA推茶記常餐 $43歎沙嗲牛麵/叉燒湯意粉！港式口味奶醬蛋糕/鴛鴦新地筒同步登場

IKEA都可以歎到經典茶記美食！今個1月，IKEA香港餐廳推出3款全新茶餐廳套餐，$43就可以歎到地道沙嗲牛麵餐，非常抵食。香港IKEA美食站更同步推出傳統港式飲品口味新地，必試鴛鴦新地筒，每款新地更可配搭迷你雞蛋仔，一次過滿足想品嘗街頭小食的願望，即睇詳情！

港式常餐 1 月限定登場

香港IKEA餐廳1月推出全新餐單，超抵價 $43重新演繹大家最愛的平靚正茶記常餐！3款IKEA常餐包括有人氣必點的沙嗲牛肉麵，濃郁沙嗲醬汁裹覆著嫩滑牛肉，搭配即食麵形成絕妙平衡；另一麵食雪菜肉絲雞肉米粉，香濃雪菜與肉料提鮮；港式經典叉燒湯意粉，蜜汁叉燒與清湯相得益彰！3款套餐均附黑松露炒蛋配煙燻蜜糖腸2件和蒜香牛油法包，令每天都夠哂滿足又醒神！

以上餐點更可任選一款飲品，有咖啡、紅茶、綠茶、汽水或北歐果味飲品，不論早午餐，都能完美享受滋味體驗。