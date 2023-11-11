IKEA聖誕小鎮登陸東港城 5米巨大化FABLER小熊/限定寄聖誕明信片/聖誕布置產品

各位IKEA小熊的忠粉留意了！IKEA於東港城開設濃厚瑞典節日氣氛的聖誕小鎮，慶祝聖誕佳節。由即日起至2024年1月1日，將軍澳坑口東港城商場1樓中庭將會化身成IKEA聖誕小鎮，現場除了有多個聖誕主題打卡位，更有全港首度現身的「巨大化」FABLER小熊、創意IKEA木箱組合聖誕樹裝置、滿載聖誕新品的小屋；更設有聖誕明信片活動，購物即享限定IKEA聖誕明信片和代寄服務，明信片印有特別設計的聖誕圖案印仔，讓客人將窩心暖意的聖誕氣氛傳遞出去！小鎮內亦設有美食站，帶來限定口味爆谷和充滿節日氣氛的玉桂卷！

5 米「巨大化」 FABLER 小熊 IKEA明星公仔FABLER小熊以震撼的「巨大化」形象登場，首次以5米高巨大小熊造型坐落於小鎮中心，四面環繞各式各樣的IKEA聖誕樹和禮物盒，充滿節日氣氛，即時成為打卡熱點！除了傳統的聖誕樹，IKEA更特別將經典木箱重新組合，變出別具特色的木系聖誕樹。

多款聖誕布置產品 IKEA聖誕小鎮準備了一系列聖誕產品，包括備有不同配色和印花圖騰的星型STRÅLA燈罩，既可以掛在窗邊作燈飾，為窗戶增添璀璨金光，又可以化成檯燈，為室內締造燈光柔和的節慶氛圍。小鎮中還備有各種尺寸、顏色及形狀的聖誕掛飾，打造獨一無二的聖誕樹。

閃亮金色系聖誕飾品專區 營 造北歐風氛圍 聖誕不單只有傳統的紅綠色彩，適當添置金色元素，更可為家增添低調的華麗感。IKEA聖誕小鎮特設金色系列專區，為家中點綴。PÄRLBAND燭燈座為餐桌上營造浪漫氣氛，亦可以為房間增添暖意；STOCKHOLM金色碗和GLATTIS黃銅色托點綴出優雅格調；喜歡動手DIY的朋友，可運用BEGÅVNING圓頂玻璃瓶連底座，於瓶內擺放小型燈串或小擺設，組合出個人專屬的聖誕飾品。

你寫，我送！ IKEA 暖心聖誕明信片活動 除了聖誕布置和交換禮物，寫聖誕卡也是聖誕節必做清單之一。IKEA於小鎮準備聖誕明信片活動，購物即獲IKEA限定聖誕明信片一張，在12月17日或以前可於聖誕小鎮免費寄出，而每張寄出的明信片，更會蓋上IKEA特別版印章，在節日傳遞溫暖。

限定口味爆谷和玉桂卷登場 IKEA聖誕小鎮更設有美食站，除了大家最愛的熱狗，更有專屬售賣的蒜香燒烤味爆谷，一咬下去，先是感受到蒜香味刺激，隨即帶來一股惹味燒烤風味。美食站亦獨家推出濃厚聖誕風味的玉桂卷配蘋果松子玉桂醬，酸甜味道，配上軟糯的肉桂卷，先從舌尖感受佳節的溫暖氣息。同步供應的FABLER熊仔造型小熊包更會有額外優惠，每個只售$5！