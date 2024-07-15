IKEA貓山王榴槤新地登場 同步推期間限定夾榴槤公仔活動

繼D24、D168及D175榴槤肉配榴槤植物素新地後，IKEA又再次推出新品種榴槤雪糕，今次主角為貓山王榴槤肉。更同步推出期間限定夾榴槤公仔活動，即睇詳情！
由即日起，IKEA推出全新榴槤植物素新地配貓山王榴槤肉，貓山王榴槤肉入口即化，味道甘甜，令整體榴槤味道更加突出。各位「榴槤控」更可以追加榴槤肉，每次最多追加5份，每份只要$16！追加4份或以上榴槤肉，更可享有優惠價，追加4份榴槤肉只需$69（原價$81），而追加5份榴槤肉只需$79（原價$97）。
榴槤植物素新地配貓山王榴槤肉（含貓山王榴槤肉1份）
供應期：7月13日起快閃推出，售完即止
售價：HKD $33
追加榴槤肉每份$16；追加4份或以上，可享有優惠價
追加4份榴槤肉只需$69（原價$81），追加5份榴槤肉只需$79（原價$97）
限定夾公仔活動 榴槤公仔夾回家
夾公仔活動返嚟啦！適逢榴槤盛宴，除了各種榴槤甜品，IKEA更帶來可愛榴槤公仔，必定令一眾「榴槤迷」和「非榴槤迷」也愛不釋手！由即日起至 7 月 31 日，凡於沙田或荃灣宜家家居購買傢俬傢飾單一消費滿港幣$150，即可獲得一次夾公仔的機會，隨時「夾走」IKEA榴槤公仔，每位顧客及每張收據每天只限獲得三次夾公仔機會，先到先得，送完即止。