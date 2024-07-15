IKEA貓山王榴槤新地登場 同步推期間限定夾榴槤公仔活動

限定夾公仔活動 榴槤公仔夾回家

夾公仔活動返嚟啦！適逢榴槤盛宴，除了各種榴槤甜品，IKEA更帶來可愛榴槤公仔，必定令一眾「榴槤迷」和「非榴槤迷」也愛不釋手！由即日起至 7 月 31 日，凡於沙田或荃灣宜家家居購買傢俬傢飾單一消費滿港幣$150，即可獲得一次夾公仔的機會，隨時「夾走」IKEA榴槤公仔，每位顧客及每張收據每天只限獲得三次夾公仔機會，先到先得，送完即止。